Pagamento contributi bonifica, 530mila avvisi in arrivo: scadenza 31 luglio

Avvisi di pagamento in arrivo per la riscossione dei contributi di bonifica del Medio Valdarno per l’anno 2023: tempistica leggermente anticipata rispetto al passato ma stesso avviso, stesso sistema di recapito e stesse modalità di riscossione.

Due le principali novità: la possibilità di attivare, per gli anni futuri, la domiciliazione bancaria e l’attivazione sul sito del Consorzio di un innovativo sistema di assistenza virtuale denominato “Il Signor CBMV” con cui sarà possibile ricevere tante informazioni utili o inviare segnalazioni senza dover passare dalle inevitabili attese del call center telefonico.

Con l’emissione di circa 530 mila avvisi di pagamento i proprietari di immobili (persone fisiche, società ed enti) sono chiamati a suddividersi, secondo diversi indici tecnici e valori immobiliari, il totale complessivo delle previsioni di spesa che quest’anno ammonta a 27,3 milioni di euro.

I consorziati contribuenti riceveranno una comunicazione dettagliata e quanto più semplice e chiara possibile con l’importo da versare, tutte le informazioni necessarie per comprendere ed approfondire la natura e la determinazione del contributo, le modalità per entrare in contatto con gli uffici del Consorzio e le indicazioni relative al pagamento online con pagoPA dal sito del Consorzio tramite piattaforma IRIS della Regione Toscana, appIO ma anche di persona sul territorio – uffici postali, banche, supermarket, negozi MA ATTENZIONE, MAI dare contanti o fare versamenti a truffatori che si possano presentare come incaricati alla riscossione – con scadenza 31/07/2023.

Confermato infine anche l’impegno “green” con un sempre crescente numero – anche quest’anno oltre 70 mila – di recapiti digitali agli indirizzi risultanti all’indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (PEC) di imprese e professionisti; opportunità a cui possono aderire tutti, semplicemente comunicando la propria PEC al Consorzio e che permette di risparmiare sia in termini di inquinamento che di risorse economiche – circa 40 mila – che anziché in carta e spedizioni possono essere investiti in più lavori sul territorio.

Resta sempre valido anche lo slogan: “PIÙ SI CURA L’ACQUA, PIÙ SICURI TUTTI – CON IL CONTRIBUTO DI BONIFICA” che anzi rinnova la sua attualità di fronte ad una crisi climatica che impone sfide ad una scala mai vista, con effetti combinati di siccità prolungata e piogge sempre più violente e concentrate.

I contributi di bonifica sono infatti la principale fonte di finanziamento per la manutenzione delle opere idrauliche e dei corsi d’acqua che attraversano le città di Firenze, Pistoia, Prato, Empoli e le campagne della Valdelsa, del Mugello, della Valdisieve, del Chianti, delle vallate dell’Ombrone Pistoiese e dei comuni a nord di Siena. “Il 2023 per il Consorzio è un anno di grandi sfide e anche di importanti sviluppi – scrive nella nota contenuta nell’avviso il Presidente del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, Marco Bottino – Insieme alle consuete manutenzioni finanziate dal contributo di bonifica stiamo portando avanti lavori e progetti finanziati da Stato e Regione per altri 23 milioni di euro, dando una risposta concreta ai bisogni del Paese e trasformando in opere le risorse straordinarie del PNRR con efficienza e nel rispetto dei tempi”.

Oltre al chatbot virtuale, confermati gli altri servizi ai contribuenti: il Numero Verde 800 672 242 (solo da rete fissa, mentre da rete mobile o dall’estero +39 055 244 366) l’e-mail: contributi@cbmv.it, la PEC: info@pec.cbmv.it e alcuni sportelli sul territorio – Firenze Viale della Toscana, Pistoia, Borgo San Lorenzo e Mercatale di Vernio – previa prenotazione dell’appuntamento sul sito.

Per approfondimenti: cbmv.it / mediovaldarno.it o profili social del Consorzio.

Fonte: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno