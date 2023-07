Rapina in farmacia con coltello: in fuga con 1.200 euro

Nella serata di ieri un uomo armato di coltello ha compiuto una rapina in una farmacia fiorentina, in via Bellariva. Il malvivente, con il volto nascosto da una mascherina chirurgica, è entrato nel negozio e ha minacciato i due farmacisti non solo con la lama ma anche mostrando il calcio di una pistola nascosta sotto la maglietta. Una volta fattosi consegnare i circa 1.200 euro di incasso, il rapinatore è fuggito. I due dipendenti della farmacia hanno poi chiamato la polizia.