Rissa tra minori non accompagnati, lanci di sassi e bottiglie a Scandicci

Rissa in una casa per minori non accompagnati a Scandicci. I carabinieri sono intervenuti a mezzanotte e mezzo nell'abitazione dove due minori si erano feriti dopo una lite. All'esterno, sentendo la situazione, sono arrivate una trentina di persone che hanno cominciato a urlare. I carabinieri - con non poche difficoltà tra lanci di sassi e bottiglie - hanno dovuto sedare gli animi evitando che i due gruppi entrassero in contatto e che la situazione degenerasse. Due militari dell’Arma sono rimasti leggermente feriti mentre uno dei minori ha rotto il finestrino di un’autovettura di servizio. Attorno alle 2:30 la situazione si è normalizzata. I due giovani che hanno dato avvio ai fatti, non fornendo alcuna motivazione, hanno ricevuto le necessarie cure presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Firenze. Per loro scatterà la denuncia in stato di libertà per i rissa, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.