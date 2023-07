Spettacoli nelle frazioni, a Pagnana e Monterappoli

Il paese dei raccontatori, rassegna promossa da Giallo Mare Minimal Teatro, che si inserisce nel ricco programma del cartellone dell’estate empolese Stasera esco, promosso dal Comune di Empoli, arriva nelle frazioni empolesi.

Domani, mercoledì 12 luglio, alle 21.30 a Pagnana nei giardini di piazza Arno Una scarpetta per tre, una produzione della compagnia Matutateatro di Latina. In scena Agnese Chiara D’Apuzzo, Zahira Silvestri e Julia Borretti dirette da Titta Ceccano.

Uno spettacolo ispirato alla conosciutissima fiaba di Cenerentola, adatto ad un pubblico di famiglie che si diverte seguendo i diversi livelli del noto racconto, che prende strade originali senza rinunciare alla morale classica. Nella casa di Cenerentola imperversano la matrigna e le sorellastre che vessano di continuo la povera ragazza fino all'arrivo in scena di una fata smemorata… Una fiaba in forma di farsa. Un’occasione per le tre attrici di misurarsi con una storia universalmente nota che diviene materiale d’improvvisazione e canovaccio.

Lo stesso spettacolo verrà riproposto giovedì 13 luglio alle 21.30 ai giardini del Largo della Resistenza in centro a Empoli.

A Monterappoli giovedì 13 luglio grande appuntamento al giardino del Torrino con Pem/Trio Trioche che proporrà il divertentissimo spettacolo Meglio tarde che mai con Rita Pelusio, Franca Pampaloni e Luz Pierotto.

Le concertiste Ada e Elsa, dal glorioso passato, tornano in scena dopo tempo immemorabile.

Sono un po’ arrugginite nei movimenti e anche un po’ dure d’orecchie ma le mani no: quelle, agili come un tempo, volano sugli strumenti dando vita a un caleidoscopio di brani classici e moderni, magistralmente suonati dal vivo con pianoforte e flauto traverso. Come il vecchio motore di una fuoriserie, dopo un inizio in po’ singhiozzante le due vecchiette si scatenano e tra un sorsetto, molti dispetti, qualche litigio e improbabili passi di danza, danno vita al più comico, sconclusionato e coinvolgente concerto di musica classica mai sentito.

Il risultato è uno spassoso gioco clownesco con pochissime parole, sonorità inedite alternate ad arie classiche, in esecuzioni impeccabili che fanno da sottofondo ad animazioni di figura, gags virtuose, surreali e trucchi di magia.

Prossimo appuntamento con le frazioni sarà a Pontorme nel giardino della Mura, venerdì 28 luglio con Fiabe in jazz, produzione di Teatro popolare dell’arte.

Gli spettacoli inizieranno alle 21.30.

Per informazioni sugli spettacoli si può telefonare a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629