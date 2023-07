Sportello Ambiente San Miniato, oltre alla riapertura la distribuzione del materiale per la differenziata

Riapre lo sportello ambiente nel Comune di San Miniato. La sede di via Aldo Moro, al numero 133 A, dal giorno 18 Luglio sarà aperta per due giorni la settimana, ovvero il martedì (dalle 8.30 alle 12.30) e il venerdì (dalle 14 alle 18).

Tra le attività possibili presso lo sportello ambiente, oltre a fungere anche da punto informativo per tutto ciò che concerne le attività di Geofor, vi è anche la possibilità di ritirare a consumo il materiale necessario alla raccolta differenziata (ad esempio, sacchini e mastelli).

Potranno essere ritirati anche i sacchi PSA (per raccolta pannolini e pannoloni)e il modulo per l'attivazione annuale di tale servizio.

"Esprimo soddisfazione per questa attività mirata a risolvere le esigenze della cittadinanza - ha commentato il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli - Il punto informativo è un servizio pensato assieme a Geofor e utile per i cittadini. Ma può essere considerato anche un valido strumento di crescita ulteriore per l'azienda, in quanto tramite il confronto con l'utenza si possono ricevere quegli input mirati al costante miglioramento sul territorio. Abbiamo inoltre pensato anche ad un'alternativa per quei cittadini che risiedono in zone non vicine allo sportello".

Dal 17 al 22 luglio, infatti, verrà attivata un'unità mobile per la distribuzione del materiale utile nella raccolta differenziata e nel porta a porta, in alcune zone, come riportato nella tabella sottostante.

Fonte: Geofor