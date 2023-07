Oltre 100 trattori d'epoca a Cerreto Guidi per la storica Esposizione

Cerreto Guidi sarà invasa, tra sabato e domenica, da oltre cento trattoristi. Arrivano da tutta la Toscana, ma anche da altre parti d’Italia, come è confermato dalle presenze del Gruppo Transumanti di Modena, per non tacere degli arrivi da Merano, Roma e Cuneo. Tutto è pronto per la XXVI Esposizione dei Trattori d’Epoca che, inclusa in Medicea Wine Festival, è ben supportata dall’Amministrazione comunale visto lo stretto legame dell’iniziativa con la vocazione agricola del territorio. Si tratta di un’iniziativa che ricca di fascino e di curiosità, è molto attesa portando alla ribalta splendide tradizioni del passato contadino.

L’organizzazione è del G.A.C.E.B., il Gruppo Amatoriale Cottratori e Battitori, guidato dal’infaticabile Sandra Maccanti, che ha fatto diventare Cerreto Guidi un punto di riferimento nella rievocazione dell’aratura contribuendo a portare alla luce un mondo spesso dimenticato.

Tra le curiosità di quest’anno la presenza di modellini d’epoca di ogni tipo di trattore e una sezione di libri dedicati al mondo dell’agricoltura con uno specifico riferimento a pubblicazioni sui trattori d’epoca.

PROGRAMMA SABATO 15 LUGLIO

E’ fissato per le ore 14,00 in Piazza XX Settembre, a Cerreto Guidi, l’arrivo e l’esposizione delle macchine agricole e dei motori a fermo, mentre alle ore 17,00 si tiene l’esposizione dei modellini di trattori d’epoca.

Nel pomeriggio, dalle ore 18,00, al Colle di San Zio, è prevista la Benedizione dei trattori e l’inizio dell’aratura con uno spazio dedicato alle piccole macchine.

Alle ore 20,00 la tradizionale Cena del trattorista sulle presse di paglia e alle ore 22,00, la spettacolare aratura in notturna.

PROGRAMMA DOMENICA 16 LUGLIO

Alle ore 9,00 in Piazza XX Settembre si tiene la sfilata dei trattori d’epoca con sosta merenda presso l’azienda agricola La Villetta, in località Poggio Tempesti. Alle ore 13,00 rientro e pranzo presso la Sagra del Papero e del Cinghiale.

Il programma si conclude alle ore 16,00 con una dimostrazione del funzionamento di un’antica vaporiera HSCS del 1925.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa