A Perignato ritorna la Festa Rossa

Dal 10 al 15 agosto a Perignano di Lari (PI) si terra' l'undicesima edizione della Festa Rossa. Come tutte le edizioni l'ingresso sara' sempre gratuito e ogni sera ci saranno concerti, spettacoli, dj set, animazione bambini, ristorante a km 0, pizzeria, panini, birreria. Dal tardo pomeriggio dibattiti, red talks, mostre, proiezioni, mercatino dell'artigianato, stand di associazioni, libreria, bar aperto. Il tutto nella bella cornice verde dello spazio Pertini.

Una Festa auto-finanziata, a base volontaria, ecosostenibile.

A breve l'annuncio del programma completo.

Per chi vorra' non solo partecipare ma contribuire anche all'organizzazione e alla realizzazione, saranno indette e annunciate riunioni aperte per i volontari e le volontarie, ma anche le modalita' per dare comunque la propria disponibilita'.

Fonte: Associazione La Rossa Lari