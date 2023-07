Alta formazione, al via la collaborazione tra Università di Firenze, Normale e Sant'Anna

Guglielmo Meardi (Scuola Normale Superiore), Anna Loretoni (Scuola Superiore Sant'Anna), Manuela Caiani (Scuola Normale Superiore), Alessandra Petrucci (rettrice Università di Firenze), Ersilia Menesini (prorettrice alla didattica Unifi)

Si rafforza l’alleanza tra gli atenei toscani in materia di formazione universitaria, con la collaborazione tra Università di Firenze, Scuola Normale Superiore e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

La collaborazione prevede che le studentesse e gli studenti dell’ultimo biennio ammessi alla Scuola Normale e alla Scuola Sant’Anna dell’area delle Scienze politico-sociali, economiche ed informatiche, siano iscritti contemporaneamente anche all’Università di Firenze per un percorso integrato, nei corsi di laurea magistrale corrispondenti dell’ateneo fiorentino. Si aprono così per allieve e allievi delle due Scuole d’eccellenza nuovi percorsi di studio in un’ottica di valorizzazione dell’offerta didattica di alta qualità del sistema universitario toscano.

Più in dettaglio per il prossimo anno accademico gli allievi e le allieve della Scuola Normale Superiore e della Scuola Sant’Anna potranno iscriversi ai corsi fiorentini di laurea magistrale in “Statistica e Data Science” (S.Anna), “Disegno e Gestione degli Interventi Sociali (SNS)”, “Politica, Istituzioni e Mercato (SNS e S.Anna)”, “Relazioni Internazionali e Studi Europei (SNS e S.Anna)”, “Strategie della Comunicazione Pubblica e Politica (SNS)”, “Sociologia e Sfide Globali (SNS e S.Anna)”, Software: Science and Technology (S.Anna).

Scuola Normale Superiore ha previsto – nel concorso di ammissione per il corso ordinario (per la sola laurea magistrale) della classe di Scienze politico-sociali – 4 nuovi posti (il bando è aperto fino all’1 agosto e consultabile sul sito web www.sns.it).

La collaborazione tra Unifi, Normale e Sant’Anna si estende anche a studentesse e studenti in mobilità internazionale da e verso Atenei esteri: in particolare gli studenti esteri che soggiornano in Normale e S. Anna possono frequentare i corsi di UNIFI e gli studenti delle due Scuole possono beneficiare dei numerosi accordi di UNIFI per impostare i percorsi all’estero. In prospettiva la collaborazione si potrà sviluppare anche con la promozione di corsi di laurea a titolo congiunto e per attività di ricerca.

“La collaborazione che presentiamo oggi ha un valore particolare – sottolinea Alessandra Petrucci, rettrice dell’Università di Firenze – perché è un ulteriore esempio dell’impegno del sistema universitario toscano a fare squadra, per condividere i punti di forza e potenziare la qualità dell’offerta formativa”.

“Mettere insieme le capacità e le competenze di questi tre atenei è fondamentale, per promuovere una formazione di qualità, sempre più interdisciplinare e connessa ai nuovi orizzonti della ricerca” dichiara Anna Loretoni, preside della classe accademica di Scienze Sociali della Scuola Superiore Sant’Anna.

“Una ulteriore occasione di percorso parallelo per futuri allieve e allievi di livello magistrale che auspichiamo vengano da tutta Italia a studiare nelle due Scuole, iscrivendosi a una delle magistrali fiorentine” – sottolinea Manuela Caiani, docente di Scienze politiche della Scuola Normale Superiore –. Ricordo l’importante pluriennale investimento della Normale su Palazzo Vegni, in cui nel corso del tempo sarà trasferita parte della didattica e della ricerca della Classe di Scienze politico-sociali, frutto dell’accordo della Direzione della Scuola con Università e Comune di Firenze, cui sta lavorando il preside Guglielmo Meardi”.

Fonte: Università di Firenze, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore - Uffici stampa