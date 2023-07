Andrea Scali ancora nell'Abc: "Sarà un anno difficile. Diremo la nostra in ogni partita"

Quando la stima e la fiducia reciproche vanno oltre il parquet, l’epilogo non può che essere uno: proseguire insieme questa bellissima avventura. Andrea Scali si conferma una delle bandiere dell’Abc Solettificio Manetti, e dopo essere stato tra i grandi protagonisti della promozione in serie B, anche nel prossimo campionato resterà un punto di riferimento nel pitturato castellano. Si tratterà, per lui, della quinta stagione consecutiva in maglia gialloblu da quando nel 2019 è approdato al PalaBetti, portando tanta solidità sotto le plance e grande, grandissimo carisma dentro e fuori dal campo.

“Ovviamente sono molto contento di continuare questo percorso in gialloblu iniziato ormai quattro anni fa – commenta Andrea -, e dopo una stagione ricca di felicità e soddisfazioni come quella passata non c’è stato alcun dubbio sul volere proseguire insieme. Come già hanno fatto i miei compagni, ci tengo innanzitutto a salutare Gianni Cantagalli, Alberto Lazzeri e Matteo Geromin per il fondamentale contributo in campo e per la capacità di riuscire in poco tempo ad integrarsi perfettamente nel gruppo, aiutandoci con la loro esperienza a raggiungere l’obiettivo che inseguivamo da anni. Un grande abbraccio ed un saluto anche a Steve Tavarez e Alessio Cicilano, con cui ho condiviso quattro stagioni, per il costante impegno profuso e per il loro saper stare in gruppo in maniera esemplare. Ci aspetterà un anno difficile in un campionato di alto livello – prosegue – ma sono certo che la solidità e l’amicizia che legano questo gruppo, insieme al lavoro settimanale, ci permetteranno di dire la nostra in ogni partita. Dovremo essere bravi a sfruttare l’entusiasmo che questa promozione ha creato intorno alla squadra e all’ambiente per rendere questo primo anno di serie B indimenticabile come lo sono stati gli altri. E fondamentale, in tal senso, sarà il pubblico: mi auguro di rivedere le tribune del PalaBetti piene di tanti ragazzi e tante famiglie come accaduto nelle ultime giornate della scorsa stagione perchè, oltre a darci una carica incredibile, permetteranno a ciascuno di loro di sentirsi parte di una grande famiglia come quella dell’Abc”.

LA CARRIERA

Ala classe ’94, cresciuto nelle giovanili dell’Use Empoli, nella stagione 2013/2014 approda in serie C alla Pallacanestro Empoli, dove inizia a farsi le ossa nel mondo senior prima di tornare all’Use, stavolta in pianta stabile in serie B, nelle tre stagioni successive. Nel 2017/2018 una nuova parentesi in C Gold alla Pallacanestro Empoli, per poi passare all’Olimpia Legnaia l’anno successivo, di fatto l’ultimo prima del suo arrivo in gialloblu nell’estate 2019. E l’inizio di una bellissima storia, di cui si appresta il suo quinto capitolo.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa