In escandescenza alla stazione di Castelfiorentino, bloccato dalla municipale

Ancora episodi di violenza alla stazione di Castelfiorentino, stavolta culminati con l'arresto dell'intemperante al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

Così ha commentato la vicenda il sindaco Alessio Falorni: "La nostra Polizia Municipale, che era presente in presidio sul Piazzale, è intervenuta prontamente, subendo un’aggressione da questo individuo, che alla fine è stato portato via con l’ambulanza. Per i suoi atti chiederemo i provvedimenti previsti per legge (la punibilità per l’aggressione a pubblico ufficiale è l’arresto)".

Intorno a mezzogiorno l'uomo è stato visto dare in escandescenza. Sul posto si è recata la polizia municipale dell'Empolese Valdelsa oltre a una guardia giurata fuori servizio a dare manforte. L'uomo è stato caricato sull'ambulanza della Misericordia di Castelfiorentino per trasferirlo al pronto soccorso in quanto in stato di agitazione. Lì ha rifiutato le cure, sputando e strattonando il personale sanitario.

Disposto lo stato di fermo e il fotosegnalamento. Il pm di turno dovrà decidere se procedere con l'arresto o il rilascio.