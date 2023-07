Cinema d'Estate a Certaldo, l'arena estiva a Palazzo Pretorio

Da lunedì 17 luglio 2023 torna l’attesissima rassegna “Cinema d’Estate” che si terrà nell’arena di Palazzo Pretorio. In programma film per tutti i gusti e tutte le età: grandi opere d'autore, prime visioni, successi al box office e spazio per famiglie e ragazzi.

La programmazione. L’iniziativa, giunta quest’anno alla quarta edizione, si aprirà con Indiana Jones e il quadrante del destino, il quinto capitolo delle avventure dell’archeologo, ancora interpretato da Harrison Ford. Martedì 18 luglio sarà la volta di Rapito di Marco Bellocchio, vincitore del Nastro d'Argento e in concorso all’ultimo Festival di Cannes. Il film rievoca il caso di Edgardo Mortara, il bambino di sette anni che nel 1858, nel quartiere ebraico di Bologna, venne strappato alla sua famiglia dai soldati di papa Pio IX poiché battezzato di nascosto da una domestica. La rassegna proseguirà mercoledì 19 e giovedì 20 luglio, rispettivamente con La quattordicesima domenica del tempo ordinario di Pupi Avati e Super Mario Bros – Il film di Aaron Horvath. Il fine settimana del 21, 22 e 23 luglio arriverà Barbie, diretto da Greta Gerwig e interpretato da un cast stellare (Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Emma Mackey), il primo adattamento cinematografico live action della celebre serie di fashion doll della Mattel Barbie. Lunedì 24 luglio sarà la volta de Il sol dell’avvenire, ultimo lavoro di Nanni Moretti in concorso allo scorso Festival di Cannes, un’opera ricca di citazioni e riferimenti. Il mercoledì successivo sullo schermo dell’area esterna di Palazzo Pretorio sarà proiettato Stranizza d’amuri, diretto da Giuseppe Fiorello al suo esordio alla regia cinematografica. La pellicola si ispira ad un fatto di cronaca degli anni ‘80, il delitto di Giarre, ed è dedicata alle due vittime, Giorgio Giammona ed Antonio Galatola. Giovedì 27 e venerdì 28 luglio sono in programmazione Spiderman Across the Spider-verse ed Elemental, due film di animazione e avventura. Il giorno seguente sarà il turno de Le otto montagne, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Paolo Cognetti, che ha vinto il premio della giuria al 75° Festival di Cannes e quattro David di Donatello, tra i quali quello per il miglior film. I protagonisti, due amici che si allontano senza perdersi mai, sono interpretati dai talentuosi Alessandro Borghi e Luca Marinelli, di nuovo insieme dopo Non essere cattivo di Claudio Caligari. Domenica 30 luglio ci sarà un film pronto a incantare grandi e piccoli: La Sirenetta, il remake live action dell'omonimo film d'animazione Disney del 1989, basato sulla fiaba di Hans Christian Andersen. Infine chiuderà la rassegna del mese di luglio Mission Impossibile Dead Reckoning - Parte 1, settimo film della serie Mission: Impossible con protagonista Tom Cruise nei panni dell'agente Ethan Hunt della IMF (Impossible Mission Force).

Info e biglietti. Gli spettacoli del “Cinema d'Estate” prenderanno il via alle 21.30, con ingresso a 7 euro intero (8 euro per le prime visioni) e 5 euro ridotto (7 euro per le prime visioni) per ragazzi fino a 12 anni, over 65 e militari. È possibile sottoscrivere l'abbonamento a 5 ingressi al costo di 23 euro, non valido per anteprime e film in uscita nazionale. Il programma, al quale seguirà quello di agosto, potrà subire variazioni. È possibile effettuare l'acquisto online dei biglietti di ingresso sul sito www.valdelsacinema.it.

Durante le serate sarà attivo il servizio bar all’interno del cortile a cura di Salotto Negroni.

Accesso al borgo. Per raggiungere l'Arena Estiva a Certaldo alto è possibile usufruire del parcheggio in via delle Mura, per chi scegliesse invece di raggiungere il borgo utilizzando la funicolare da piazza Boccaccio, la struttura è aperta fino alle ore 1:00 del mattino.

La rassegna “Cinema d’Estate” è promossa dal Comune di Certaldo in collaborazione con Cinema Teatro Multisala Boccaccio e la società Graneschermo.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa