Dal 17 luglio il furgoncino Bulli di Cinema Tascabile porta il cinema sotto casa

L'intramontabile Volkswagen Bulli, originale anni Settanta, è il simbolo divenuto ormai noto del progetto, nato in particolare per le periferie sette anni fa, nell'ambito dell'Estate Fiorentina: Cinema Tascabile porta il cinema sotto casa. Poesia e leggerezza sono lo spirito dell'iniziativa aperta a tutti, per animare l'estate delle periferie con titoli d'autore, documentari e film a tema: nel Q2 al giardino di Villa Arrivabene, nel Q3 al giardino del Centro Sociale di Sorgane, nel Q4 a Ugnano in piazza della Crezia, nel Q5 in piazza Primo Maggio a Brozzi. Ogni settimana un film in ognuno dei quattro quartieri per quattro settimane di Cinema in luglio e agosto: i titoli in programma sono della stagione o d’autore.

“Un progetto che riscontra sempre un grande successo e che anche quest'anno mette in campo un programma ricco e interessante, portando letteralmente sotto casa dei cittadini, in tutti i quartieri, il grande cinema. – sottolinea la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini - Ancora una volta cultura diffusa, ed è quello in cui crediamo moltissimo e che rappresenta un obiettivo centrale della nostra Estate Fiorentina. Obiettivo che riusciamo a raggiungere con il dinamismo delle tante realtà attive su tutta la città e grazie a iniziative come questa. Tante le proposte interessanti tra la selezione di quest’anno, penso solo al ricordo importante di Francesco Nuti, scomparso da poco, il cui talento siamo impegnati a tenere vivo con grande attenzione. E poi tantissime altre pellicole, grazie al tradizionale ‘furgoncino’ che ormai è entrato nel cuore dei fiorentini”.

Dal vivo

Quest'anno due eventi vedono l'incontro dei protagonsti con incursioni musicali: sabato 29 luglio nel Giardino di Villa Arrivabene, Francesco Magnelli e Gianni Maroccolo introducono il film di Guido Chiesa C.S.I. – Un giorno di fuoco. Il 5 ottobre 1996, nella chiesa di San Domenico ad Alba, i Csi tennero un concerto memorabile. Si intitolava Un giorno di fuoco. Alle loro spalle, sull'abside, immagini proiettate di Beppe Fenoglio, in mezzo, le letture di Giuseppe Cederna e le testimonianze del fratello di Beppe Fenoglio, Walter, dell'amico Ugo Cerrato, del commilitone e partigiano Aldo Spinardi, della figlia mai conosciuta Margherita. Il tutto, necessariamente, per Giuseppe Fenoglio, detto Beppe, scrittore albese morto nel 1963 a 41 anni, ex partigiano, impiegato in una ditta vinicola e figura anomala nel panorama culturale italiano del dopoguerra.

Sabato 5 agosto una serata dedicata a Italo Calvino, ad introdurre la proiezione de L'avventura di un soldato, episodio di L’amore difficile di e con Nino Manfredi, tratto dall'omonimo racconto calviniano, il concerto del gruppo fiorentino Petralana. Tommaso Massimo (voce e chitarra) e Marco Gallenga (violino), componenti del gruppo nato nel 2002, presentano il loro concept album Oggi cadono le foglie, che hanno composto ispirandosi alla

loro rilettura del Barone Rampante e alla vita del protagonista (giardino di villa Arrivabene).

I Film

Tra i molti titoli italiani in programma, immancabile il ricordo di Francesco Nuti recentemente scomparso, con la proiezione de Il Signor Quindipalle (18/7 Piazza Primo Maggio, Brozzi). Mentre arriva dalla Maremma Margini di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti, un film che ha riscosso un certo successo nella stagione, candidato ai Nastri d'Argento e ai David di Donatello, con la storia di un gruppo punk che vuole portare una famosa band americana nella loro piccola città (17/7 Giardino del Centro Sociale di Sorgane). E poi ancora Una notte da dottore di Guido Chiesa con Diego Abatantuono, Corro da te di Riccardo Milani con una straordinaria coppia composta da Pierfrancesco Favino e Miriam Leone.

Tra i titoli stranieri spiccano i francesi, con la nostra Alba Rohrwacher in Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note, una storia poetica su una grande amicizia e l’amore per la musica (10/8 Piazza della Crezia, Ugnano). Sempre sul tema della fiaba il film di Louis Garrel La Crociata con Garrel e Laetitia Casta. Si Chef! - La Brigade di Louis-Julien Petit sul tema del riscatto attraverso il lavoro, si avvale di due straordinari interpreti François Cluzet (Quasi amici) e Audrey Lamy (Le invisibili).

Cinema Tascabile è un progetto di Kansassìti in collaborazione con associazione Quelli dell’Alfieri per Estate Fiorentina 2023 con il contributo di Fondazione CR Firenze, Unicoop Firenze e Publiacqua in collaborazione con Vintage Tours e Spazio Alfieri

Modalità di accesso Orari proiezioni ore 21.30 Ingresso libero Programma - spazioalfieri.it – estatefiorentina.it

PROGRAMMA

Lunedì 17 luglio

Giardino del Centro Sociale di Sorgane, via Tagliamento

Margini

di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti

con Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Matteo Creatini, Valentina Carnelutti, Nicola

Commedia, 91 minuti, 2022, Italia

Martedì 18 luglio

Piazza Primo Maggio, Brozzi

Il signor Quindicipalle

di Francesco Nuti

con Francesco Nuti, Novello Novelli, Sabrina Ferilli, Antonio Petrocelli, Giulia Weber

Commedia, 102 minuti,1998, Italia

Mercoledì 19 luglio

Giardino di Villa Arrivabene, Piazza Alberti

Acqua e Anice

di Corrado Ceron

con Stefania Sandrelli, Silvia D'Amico, Paolo Rossi, Luisa De Santis, Vito

Drammatico, 107 minuti, 2022, Italia

Giovedì 20 luglio

Piazza della Crezia, Ugnano

Una notte da dottore

di Guido Chiesa

con Diego Abatantuono, Frank Matano, Giorgia Spinelli, Alessandro Betti, Luciano Miele

Commedia, durata 92 minuti, 2021, Italia

Sabato 22 luglio

Giardino di Villa Arrivabene, Piazza Alberti

La Crociata

di Louis Garrel

con Laetitia Casta, Joseph Engel, Louis Garrel, Ilinka Lony, Julia Boème, Lionel Dray.

Commedia, 67 minuti, 2021, Francia

Lunedì 24 luglio

Giardino del Centro Sociale di Sorgane, via Tagliamento

Il piacere è tutto mio

di Sophie Hyde

con Emma Thompson, Daryl McCormack, Les Mabaleka, Lennie Beare, Carina Lopes

Commedia, 97 minuti, 2022, Gran Bretagna

Martedì 25 luglio

Piazza Primo Maggio, Brozzi

Si Chef! - La Brigade

di Louis-Julien Petit

con Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth, Fatou Kaba, Yannick Kalombo

Commedia, 97 minuti, 2022, Francia

Giovedì 27 luglio

Piazza della Crezia, Ugnano

Maria e l'amore

di Lauriane Escaffre, Yvo Muller

con Karin Viard, Grégory Gadebois, Noée Abita, Philippe Uchan, Lauriane Escaffre

Commedia, 93 minuti, 2022, Francia

Sabato 29 luglio

Giardino di Villa Arrivabene, Piazza Alberti

C.S.I. – Un giorno di fuoco

di Guido Chiesa

con Giovanni Lindo Ferretti, Gianni Maroccolo, Ginevra Di Marco, Giorgio Canali, Massimo Zamboni, Francesco Magnelli

Musica, 65 minuti, 1996, Italia

Musica, parole, immagini per Beppe Fenoglio: introducono il film Francesco Magnelli e Gianni Maroccolo

Lunedì 31 luglio

Giardino del Centro Sociale di Sorgane, via Tagliamento

Corro da te

di Riccardo Milani

con Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Pietro Sermonti, Vanessa Scalera, Pilar Fogliati

Commedia, 113 minuti, 2022, Italia

Martedì 1 agosto

Piazza Primo Maggio, Brozzi

Altrimenti ci arrabbiamo

di Niccolò Celaia, Antonio Usbergo

con Edoardo Pesce, Alessandro Roja, Alessandra Mastronardi, Christian De Sica

Commedia, 90 minuti, 2022, Italia

Giovedì 3 agosto

Piazza della Crezia, Ugnano

Con chi viaggi

di Niccolò Celaia, Antonio Usbergo

con Pasquale Petrolo, Alessandra Mastronardi, Michela De Rossi, Fabio Rovazzi

Commedia, 73 minuti, 2022, Italia

Sabato 5 agosto

Giardino di Villa Arrivabene, Piazza Alberti

PETRALANA – CONCERTO “Oggi cadono le foglie”

Dedicato a Italo Calvino

Tommaso Massimo: voce e chitarra, Marco Gallenga: violino

A seguire proiezione

L’avventura di un soldato (episodio di L’amore difficile)

Di Nino Manfredi

con Nino Manfredi (il soldato), Fulvia Franco (la vedova), Rosita Pisano (la madre della bambina) 25 minuti, 1962, Italia

Tratto dal racconto omonimo di Italo Calvino scritto nel 1949

Lunedì 7 agosto

Giardino del Centro Sociale di Sorgane, via Tagliamento

ASTOLFO

di Gianni Di Gregorio

con Stefania Sandrelli, Gianni Di Gregorio, Simone Colombari, Agnese Nano, Alberto Testone.

Commedia, 97 minuti, 2022, Italia

Martedì 8 agosto

Piazza Primo Maggio, Brozzi

Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie! 3

di Philippe de Chauveron

con Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau

Commedia, 98 minuti, 2022, Francia

Giovedì 10 agosto

Piazza della Crezia, Ugnano

Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note

Di Jean-Christophe Roger (II), Julien Chheng

con Alba Rohrwacher, Claudio Bisio, Lambert Wilson, Pauline Brunner, Michel Lerousseau

animazione, 80 minuti, 2022, Francia/Lussemburgo

Fonte: Ufficio Stampa