Empoli dà l'ultimo saluto a Marco Cappelli, la madre: "Vicinanza da tanti, dimostra quanto fosse amato"

Lunedì si sono tenuti i funerali di Marco Cappelli, il 48enne morto qualche giorno fa a causa di un malore, lasciando sconvolta al comunità empolese. L 'Omino coi baffi', questo il suo soprannome, era molto conosciuto in città per le tante attività in ambito culturale, politico e sociale. Tante le persone che ieri hanno assistito al suo funerale. Francesca Martini, madre di Marco, ha voluto inviare un ringraziamento a tutte le persone che hanno partecipato al suo immenso dolore.

"Ringrazio le autorità, la Sammontana, che ha concesso un permesso orario ai colleghi per partecipare al funerale di Marco, l’Anpi, le associazioni e le tante, tantissime persone che mi sono state vicine in questo momento. La grande partecipazione al mio dolore mi ha testimoniato, ancora una volta, quanto Marco fosse amato. Un amore sincero, espresso dagli amici, dai colleghi e dai conoscenti e da quanti anche se solo per poco lo hanno conosciuto. Marco lascia un vuoto, per me incolmabile, ma anche un ricordo in ognuno e ciascuno che gli ha voluto bene. Tutta la vicinanza che mi è stata dimostrata testimonia una volta di più che Marco era una bella persona. Grazie ancora a tutti"