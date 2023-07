Escape Fiesole, enigmi e prove da superare nell'Area archeologica

È tutto pronto per Escape Fiesole, il nuovissimo evento organizzato dai ragazzi del progetto Museo? I don’t like!: una escape room che avrà come ambientazione una location d’eccezione, l’Area archeologica di Fiesole.

Sabato 15 luglio, dalle 18.00, due squadre si affronteranno in una corsa contro il tempo per sfuggire al risveglio di una terribile maledizione: tra antiche rovine e polverosi reperti dimenticati, tra enigmi da risolvere e prove da superare, i partecipanti saranno trasportati indietro nel tempo, in un mondo lontano, popolato da dèi adirati, animali feroci e antichi tesori.

L'iniziativa, rivolta ai maggiori di 18 anni, è gratuita e necessita di prenotazione, effettuabile mandando una mail a museoidontlike@comune.fiesole.fi.it, oppure scrivendo un messaggio WhatsApp al numero 339/7492392.

Informazioni:

Ritrovo: ore 17:45 presso la Biglietteria dei Musei di Fiesole (largo F. Farulli 1, Fiesole)

Durata: 1 ora circa

È consigliato un abbigliamento comodo e leggero

Per maggiori informazioni: https://museoidontlike.wordpress.com/

Museo? I don’t like! è un progetto di partecipazione culturale avviato nel 2017 dal Comune di Fiesole in collaborazione con Fondazione Primo Conti con lo scopo di coinvolgere i giovani tra i 18 e i 24 anni nella progettazione e realizzazione di iniziative culturali riguardanti le realtà museali ed il territorio di Fiesole rivolte ai loro coetanei.

Fonte: Comune di Fiesole