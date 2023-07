Festa di Sole, sfiorati i 50mila euro: donati a Zia Caterina e al Meyer

“Durante la Festa di Sole edizione 2023 abbiamo raccolto complessivamente 47.387 euro. È senza dubbio il regalo più bello per un compleanno speciale come questo!” annuncia Fabio Becherini, presidente dell’associazione Festa di Sole, che aggiunge: “La prima donazione, del valore di 7.278,25 euro, è a favore della onlus Milano 25 per l’allestimento del nuovo taxi della Zia Caterina dedicato a Maria Sole; la seconda, del valore di 40.109,30 euro, è alla Fondazione Meyer per contribuire al progetto di ricerca della neuro-oncologia pediatrica intitolato a Maria Sole”.

La manifestazione di solidarietà, nata nel 2018 per ricordare la piccola Maria Sole Marras nel giorno del suo compleanno, è cresciuta negli anni diventando un appuntamento atteso e sempre più partecipato.

“Anche quest’anno sono state tre giornate bellissime – raccontano Isabella Sichi e Leonardo Marras, genitori di Maria Sole –, ognuna con emozioni sue e sempre forti a partire dall’allegria contagiosa dei bambini, che è la miglior carica di vitalità per iniziare l’evento: la loro gioia e il loro stupore per giochi e spettacoli sono impagabili”. “Ogni anno aumentano i partecipanti – proseguono – sia a Bimbi in Cava, che al torneo di burraco che alla cena degli Chef in Cava; questo ci onora e ci spinge a ripensare l’evento un po’ ogni edizione per cercare di accogliere nel migliore dei modi più persone possibili e, di conseguenza, riuscire a raccogliere sempre più fondi per sostenere la ricerca e il taxi di SuperSole”!

“Un enorme grazie a tutti coloro che hanno donato partecipando direttamente o indirettamente a questa Festa di Sole e un altro, ovviamente, a tutti i volontari che ci hanno aiutato ad allestire e gestire, agli chef protagonisti come sempre impeccabili di una cena da sogno e tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto donando prodotti o servizi – concludono –. L’evento sta crescendo ed abbiamo bisogno di sempre più forze! Le iscrizioni all’associazione Festa di Sole sono sempre aperte, contattateci per saperne di più”.

Si può contattare l’associazione Festa di Sole scrivendo al numero 334 7343179, all’indirizzo mail festadisole@gmail.com o alla pagina www.facebook.com/festadisole