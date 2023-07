Festa de L'Unità Montaione, 4 giorni di dibattito ed eventi

Dopo l'ottima ripartenza dello scorso anno torna anche per il 2023 la Festa de l'Unità di Montaione, che comincerà domani e terminerà domenica 16 luglio.

"Vogliamo che questo sia il luogo in cui sempre di più i montaionesi vengano a confrontarsi sul futuro della loro comunità e del territorio di cui essa fa parte– dichiara Giorgio Benassi, segretario Pd locale-. Per questo motivo abbiamo immaginato questa festa all'insegna dell'ascolto, della partecipazione e della condivisione di idee e proposte in merito alle sfide che ci riguardano, da Montaione alla Toscana, dalla nostra idea di partito plurale, aperto e femminista e fino al nostro impegno sociale e di pace in un mondo in guerra".

Il programma propone da subito un incontro al vertice: domani, giovedì 13 luglio, alle 21 incontro su “La Toscana che vogliamo” a quale parteciperanno il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi, Brenda Barnini, sindaca di Empoli e Laura Rimi, entrambe membri della segreteria regionale del Pd.

Venerdì 14 luglio alle 18 “Siamo o non siamo un partito femminista?” con Tania Cintelli, portavoce regionale della Conferenza donne democratiche della Toscana, Eleonora Caponi, portavoce Conferenza delle Donne democratiche del Pd Empolese Valdelsa e Susanna Cenni, già deputata della Repubblica. Alle 21.30 #Montaionevoglioviverequi, laboratorio partecipativo per raccogliere idee e proposte per Montaione. Parteciperanno il sindaco Paolo Pomponi e la giunta comunale.

Sabato 15 luglio alle 18 “La lezione di Don Milani, fra memoria e futuro” con Severino Saccardi, Letture a cura di Lucia Succi. Alle 21.30 Mamò magic show, spettacolo di magia comica per grandi e piccini.

Domenica 16 luglio alle 19 primi passi di tango, alle 21.30 Milonga, esibizione della scuola di ballo No Profit Tango.

"Ringrazio tutti coloro che interverranno alle nostre iniziative: Ma soprattutto ringrazio tuttə ə volontariə per la grande disponibilità che sempre dimostrano, consapevoli come sono dell'importanza di quello che a tutti gli effetti è un fondamentale spazio di democrazia e socialità per tutta Montaione" chiude Benassi.

Il ristorante e la pizzeria sono aperti per tutti i giorni della manifestazione. Ci saranno anche lo spazio libreria, laboratori per bambini e info point Lilith, centro aiuto donna aperti dalle 18 ogni sera.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa