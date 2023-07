Firenze, gli studenti cinesi a lezione dai maestri artigiani

Dalla Cina a Firenze per ammirare e imparare l'artigianato toscano. Protagonisti sono 18 studenti cinesi che, grazie a un progetto promosso dal Shanghai Municipal Education Commission e alla collaborazione tra Artex e Shanghai Creative City-Creative Twin Cities, hanno potuto scoprire i segreti del mestiere direttamente da un artigiano fiorentino. I giovani hanno seguito una residenza artistica di otto giorni tra Milano e Firenze: nel capoluogo lombardo hanno visitato l'Accademia di Brera, mentre in riva all'Arno hanno ammirato monumenti e musei e seguito un workshop all'Officina Creativa, presso il Conventino fuori le Mura di via Giano della Bella, con il Maestro Artigiano Tommaso De Carlo, ricevendo gli attestati di partecipazione all'iniziativa.

“L'obiettivo è rafforzare nei giovani l'idea di quanto siano importanti non solo la qualità e la capacità tecnica ma anche l'apertura mentale e l'attitudine alla creatività e alla bellezza” spiega Kathy Huangfu, deputy general manager di Shanghai Creative City-Creative Twin Cities. “Questa iniziativa rafforza il rapporto costruito negli anni con Artex . Ci auguriamo che questo evento possa essere organizzato ogni anno e speriamo di poter ospitare in Cina degli studenti fiorentini. Questo evento di scambio artistico e culturale non solo promuove la comprensione reciproca e il rispetto per la cultura tra Cina e Italia, ma ispira anche la passione dei giovani per l'arte e la cultura, portandoli sulla scena mondiale”.

Al Conventino i 18 cinesi, sotto la guida del decoratore Tommaso De Carlo, hanno scoperto le tarsie del complesso di Santa Maria del Fiore di Firenze, riproducendo su tavolette (che poi hanno portato a casa) alcune formelle del Campanile di Giotto.

“Ognuno ha fatto la sua ma poi le tavolette messe insieme hanno creato un disegno unico, una decorazione fatta con il contributo di ognuno, dimostrando come sia possibile costruire una grande opera con l'unione di tanti piccoli singoli tasselli” spiega De Carlo.

“Questo scambio di conoscenze ed esperienze ha arricchito sia artigiani sia studenti. E' frutto della collaborazione internazionale tra Artex e Shanghai Creative City-Creative Twin Cities e segue di pochi mesi la presenza di alcuni marchi culturali e creativi di spicco della città cinese di Hangzhou a Firenze alla mostra internazionale dell'Artigianato Mida 2023 che si è tenuta ad aprile alla Fortezza da Basso” commenta Elisa Guidi coordinatrice di Artex.

L'iniziativa fa parte del progetto Shanghai Student Painting, Calligraphy and Photography Exhibition Competition International Section - Path of Friendship Painting Competition, promosso dalla Shanghai Municipal Education Commission, ospitata dallo Shanghai Educational Center of Science & Art e organizzata da Creative Twin Cities. Ha visto anche l'allestimento al Conventino della "Mostra di Pittura del Sentiero dell'Amicizia (Italia)", co organizzata da Creative Twin Cities e Artex della Tuscan Art and Crafts Alliance, che ha riunito opere d'arte di studenti di tutte le età negli ultimi tre anni della mostra di pittura Path of Friendship e di 18 giovani pittori del Path of Friendship Art Exchange Group.

Fonte: Ufficio Stampa