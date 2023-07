Fool Park in conclusione, ultimo weekend di eventi all'Ambrogiana

Si parte venerdì 14 luglio con una serata all’insegna della musica live, sabato 15 sarà invece il turno delle Stand-Up Comedy infine, a chiudere la manifestazione, la terza semifinale del Toscana Concerti Contest 2023, il tutto si terrà presso la magica cornice del Parco dell’Ambrogiana di Montelupo Fiorentino.

Sta per concludersi l’edizione 2023 di Montelupo Fool Park, realizzata anche grazie al contributo del Consiglio regionale della Toscana nell’ambito del bando Ri - Generazione Toscana per le iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni e in collaborazione con le associazioni Spazio Ipotetico e Toscana Concerti.

La manifestazione, iniziata venerdì 30 giugno con un programma pensato da 8bit Art Lab, si concluderà questo weekend con gli ultimi tre giorni di festa. Sono previsti musica, spazi incontri, spazi relax e area food.

L’ultimo weekend, così come gli scorsi, avrà luogo presso il Parco dell’Ambrogiana di Montelupo, Viale Umberto I. Musica live, stand-up comedy e dj-set: di seguito il programma completo che chiuderà questa edizione di Montelupo Fool Park.

Venerdì 14 luglio

22.30 Tolomei’s Brothers (Folk del Chianti) Il duo musicale, che ha fatto degli stornelli ironico-dissacranti il suo marchio di fabbrica.

23.30 Il Colle (Arno Pop) Storica band di Limite sull’Arno.

00.30 – 2.00 Fbetta Djset (Pop • Elettronica • House • Italiana)

Sabato 15 luglio

22.30 - Maristella Losacco (Stand-Up Comedy dalla Puglia)

23.15 - Salvatore Zappia (Stand-Up Comedy dalla Lombardia)

00.00 – 2.00 After Show Djset (Pop • House • Revival • Italiana)

Domenica 16 luglio

22.00 – 00.00 Toscana Concerti Contest 2023 – 3° Semifinale. Sul palco si sfideranno gli ultimi 3 progetti selezionati da Toscana Concerti: Brina, Smokin' Velvet e AB29.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa