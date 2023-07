Furto in un negozio di telefonia a Firenze, rubati cellulari e cover per 11mila euro

Indagini in corso a Firenze dopo il furto di questa notte in un negozio di telefonia, in via Carissimi. I ladri avrebbero portato via cellulari e cover per un valore complessivo di 10mila euro, più altri 1000 euro in contanti dalla cassa.

A scoprire il furto un dipendente, che arrivando questa mattina ha notato la saracinesca sollevata e la porta d'ingresso forzata, allertando così il 112. Sul posto è intervenuta una volante della polizia. Proseguono gli accertamenti.