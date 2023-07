Il caso di Julian Assange sul palco del Tignano Festival

Il Tignano Festival per l'Ambiente e l'Incontro tra i Popoli accende i riflettori sul caso del giornalista e attivista Julian Assange, attualmente detenuto nella prigione di massima sicurezza di Belmarsh, nel Regno Unito. In occasione della trentaquattresima edizione, promossa dal Comune di Barberino Tavarnelle, il Comitato culturale Tignano, presieduto da Paolo Gianni, ha organizzato un incontro-dibattito sulla questione, divenuta ormai simbolo di un tema di rilievo internazionale: la libertà di stampa.

Venerdì 14 luglio dalle ore 21:30 sul palco del Castello di Tignano saliranno per parlarne Berenice Galli, giornalista indipendente e attivista, Germana Leoni, giornalista e saggista, Carlo Bartoli, presidente dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti. Bartoli, qualche mese fa, ha insignito Julian Assange della tessera ad honorem dell’Ordine dei giornalisti come atto simbolico di vicinanza e sostegno a lui e alla libertà di stampa. L'ingresso all'incontro è libero.

Ultimo appuntamento del Tignano Festival, in programma domenica 16 luglio alle 21.30, è il concerto Jazz for Planet, un viaggio musicale tra citazioni poetiche e aforismi a difesa dell’ambiente e della pace. Sul palco: Tiziana Simona, voce; Raffaello Pareti, contrabbasso; Giulio Visibelli, flauto e sassofono e Guglielmo Santimone, pianoforte.

Si tratta di un progetto costruito da Tiziana Simona, poliedrica artista senese che ha partecipato a progetti jazz di livello internazionale in compagnia di musicisti come Tristan Honsinger, Jean Jacques Avenel, Toshinori Kondo, Kenny Wheeler, Enrico Rava, Tino Tracanna, Riccardo Bianchi, Luca Flores, John Taylor, Stefano Bollani, Butch Morris, Mal Waldron, Sean Bergin, Michael More, Han Bennink, Fulvio Maras, Paolino Dalla Porta, Nenê Lima Filho. Ingresso libero.

Raffaello Pareti ha suonato e collaborato a progetti discografici con Antonello Salis, Enrico Rava, Rita Marcotulli, Pietro Tonolo, Paolo Fresu, Toots Thielemans, David Murray, Stefano Bollani, Sergio Caputo e suonato con maestri del jazz come Enrico Pieranunzi, Franco D'Andrea, Chet Baker, Art Farmer e Kenny Wheeler.

Giulio Visibelli ha collaborato tra i tanti con Stefano Battaglia, Fabio Jegher, Gianni Coscia, Mal Waldron Neji Trio, Tullio De Piscopo, Paul Wertico, Norma Winston, Sergio Caputo Quintet, Giorgio Gaslini, Franco Cerri Sestetto, Enrico Rava, Paol Fresu.

Guglielmo Santimone dal 2022 è docente ai preaccademici di pianoforte presso l’accademia Siena Jazz e vanta prestigiose collaborazioni. Si è esibito sia come solista che in ensemble in importanti rassegne quali: Pianocity Napoli, Volterra Jazz, Barga Jazz Festival, Jazz all’Aquila, Casa del Jazz (Roma), Teatro San Carlo Napoli Teatro, Amsterdam Keep an Eye Jazz Award, Teatro La Fenice Venezia.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa