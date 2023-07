Incidente in bici, muore il 22enne Leonardo Brown dopo una settimana

Dopo una settimana di coma, il 22enne Leonardo Brown è morto dopo un incidente stradale gravissimo avvenuto assieme alla fidanzata lungo la Darsena a Viareggio. L'impatto avvenne contro una moto guidata da un giovane che stava tornando da lavoro a casa. Brown e la fidanzata non indossavano il casco, non obbligatorio in bici. Anche la 20enne è stata ricoverataa in gravi condizioni ed è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. La madre del ragazzo, tramite il suo legale, ha annunciato che presenterà denuncia contro ignoti "per la divulgazione di foto scattate a Leonardo in prossimità dell'incidente". Fotografie che ritraggono il giovane gravemente ferito, sono circolate sulle chat.