Nuovi punti prelievo agli ambulatori di Montelupo e alla Misericordia di Empoli

Attivi due nuovi punti prelievo nel territorio empolese valdarno inferiore. Dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore 10 presso la sede PAS del Comune di Montelupo Fiorentino, via Raffaello Caverni 20. Due giorni a settimana, martedì e giovedì dalle ore 8 alle ore 9.30, sarà invece possibile recarsi presso la Rete Ambulatoriale Misericordie di Empoli, in via Cavour 43/b.

E’ già possibile prenotare un appuntamento attraverso il portale Zero Code di Regione Toscana per prelievi ematici ed esami di laboratorio. Collegandosi al link https://zerocode.sanita.toscana.it il servizio consente di scegliere luogo, giorno ed ora dell'appuntamento inserendo la propria ricetta dematerializzata. Al temine dell’operazione il cittadino riceve un sms sul suo numero di cellulare con il riepilogo della prenotazione stessa e tutti i dettagli sull’appuntamento. La modalità on line consente inoltre di disdire la prenotazione inserendo il codice di prenotazione e dare così la possibilità ad un altro cittadino di prendere l'appuntamento.

Restano attive le modalità tradizionali di prenotazione per coloro che non utilizzano con facilità il sistema “Zero Code”. Pertanto in alternativa è possibile prenotare telefonicamente chiamando il numero unico aziendale 055 545454 (tasto2), oppure recandosi direttamente presso gli sportelli Cup territoriali, le farmacie territoriali, le parafarmacie, le Associazioni di volontariato che hanno aderito al sistema.

Fonte: Asl Toscana Centro