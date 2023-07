Una vita per Pontassieve, dopo 43 anni in servizio va in pensione il comandante Massimo Pratesi

Dopo oltre 43 anni di ininterrotto servizio nella Polizia Municipale del Comune di Pontassieve va in pensione Massimo Pratesi. Assunto nel 1980 Pratesi ha ricoperto, nella Polizia locale vari ruoli, da Agente a Ispettore, fino a quello di Comandante che ha svolto per 25 anni.

Nato a Pontassieve, dove da sempre risiede e vive con la propria famiglia si è diplomato al Liceo Classico “Michelangiolo” di Firenze nel 1979 e nello stesso anno si iscrive all’Istituto di Storia della Facoltà di Lettere e Filosofia di Firenze, finché nel 1980 vince il concorso per Agente di Polizia Municipale. Da lì una carriera svolta sempre all’interno del corpo di cui dal 1998 è comandante e che lo ha visto ricoprire questo incarico anche all’interno delle gestioni associate con i comuni di Pontassieve, Pelago e Rignano dal 2013 al 2015 e dal 2016 ad oggi dei comuni di Pontassieve e Rignano sull’Arno.

Figura molto legata al suo territorio ed alla sua comunità ha dedicato tutta la vita professionale al proprio Comune, che ha servito per oltre 43 anni durante i quali si sono succedute 10 diverse amministrazioni comunali e 5 sindaci. (nella foto insieme alla Sindaca Monica Marini, e gli ex Sindaci Marco Mairaghi,Mauro Perini e Giuseppe Maturi)

Esperto di politiche per la sicurezza urbana e per la sicurezza della circolazione stradale, ha all’attivo numerosi percorsi di alta formazione e di specializzazione organizzati dalla Regione Toscana, dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale e dalle Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena. Ha elaborato ed è stato il responsabile dei Piani per la Sicurezza del Comune di Pontassieve in tutti questi anni, ideando e realizzando progetti di Educazione stradale ed alla legalità per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado del Comune. Uno di questi nel 2010 ha vinto il premio per la Sicurezza Urbana dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani quale miglior progetto nazionale in tema di educazione stradale ed educazione alla legalità.

“Salutiamo una persona che ha dato tantissimo al nostro territorio – afferma la sindaca Monica Marini - una figura di riferimento per l’amministrazione e per l’intera comunità di Pontassieve, che ha unito impegno e grande responsabilità per un ruolo, spesso non semplice e molto delicato, che ha svolto con professionalità ed intelligenza.

A lui va l’affetto e la gratitudine mia personale e di tutta l’attuale Giunta Comunale, dell’amministrazione e degli amministratori che si sono succeduti a Pontassieve, per tutti questi anni dedicati alla nostra città, insieme all’augurio per le nuove sfide e per i futuri altri traguardi da raggiungere”.

A Massimo Pratesi succede l’Ispettore Marco Stagi, ex Vice comandante del Corpo al quale vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte dell’Amministrazione comunale e del Comandante uscente.

Fonte: Comune di Pontassieve