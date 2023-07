Pinguini Tattici Nucleari a Firenze: servizio ferroviario potenziato

Per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, sabato 15 luglio allo Stadio Franchi di Firenze, Trenitalia ha potenziato il servizio ferroviario, richiesto ed effettuato grazie al sostegno della Regione Toscana, con cinque treni sulle linee in direzione: Prato/Pistoia, Arezzo, Pisa/Livorno e Siena oltre ad un servizio metropolitano tra Firenze Campo Marte e Firenze Santa Maria Novella.

Al termine del concerto di mercoledì 21 giugno partiranno dalla stazione di Firenze Campo Marte i treni diretti a:

Siena alle 0.38

Arezzo alle 0.40

Pisa Centrale e Livorno Centrale alle 0.47

Pisa Centrale e Livorno Centrale alle 0.55

Prato Centrale e Pistoia alle 1.10

Saranno effettuanti anche due treni supplementari in partenza da Firenze Campo Marte alle 0.22 e 1.04 per Firenze Santa Maria Novella. Trenitalia ricorda che è consentito salire a bordo solo se muniti di biglietto e ricorda che è necessario acquistare in anticipo il viaggio di ritorno. I biglietti possono essere acquistati sull’App Trenitalia, sul sito web, alle self service e nei numerosi e capillari rivenditori aderenti ai circuiti Lottomatica, Sisal e SIR (Tabaccai).

Fonte: Ferrovie dello Stato Italiane - Ufficio Stampa