"Personale in pensione e la posta arriva in ritardo a Ortimino e Martignana"

Il rapporto tra Poste e Montespertoli continua a non essere dei più facili. Dopo i mesi senza un ufficio postale nel capoluogo per il colpo con l'esplosivo, il sindaco Alessio Mugnaini sta ricevendo altre segnalazioni in merito a disservizi frequenti.

"E' notizia di questi giorni - commenta - che la consegna della posta in alcune frazioni come per esempio Ortimino e Martignana non viene effettuata con regolarità ma subisce ritardi significativi perchè il personale è andato in pensione e non è stato sostituito, tutto questo avviene senza nessuna comunicazione ufficiale ne agli utenti ne all'Amministrazione Comunale.

In questi giorni ho più volte chiesto notizie alla direzione di Poste Italiane ma senza ricevere una risposta.

Il servizio postale è un servizio essenziale per la cittadinanza e quindi va garantito al meglio e quando ci sono problemi questi vanno affrontati immediatamente e con trasparenza. E' interesse di tutti collaborare in modo proficuo e non ricevere risposte in tempi ragionevoli e non essere informati sui problemi è una grave carenza che si somma al disservizio registrato.

A tal fine è necessario che Poste Italiane cambi registro nei confronti dell'utenza montespertolese e si faccia più prossima nei rapporti con il territorio".