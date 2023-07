Rischio idrogeologico, dal consiglio regionali il via libera per il supporto ai piccoli Comuni

Il Consiglio regionale ha approvato con voto unanime una mozione presentata dalla consigliera Elisa Tozzi (Gruppo misto-Toscana domani) per il “supporto ai Comuni nella progettazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”. Il testo approvato accoglie gli emendamenti proposti dal Partito democratico. La mozione impegna il presidente e la Giunta regionale “a promuovere interventi di semplificazione finalizzati a supportare i Comuni, in particolare quelli più piccoli, nella progettazione di interventi e misure che concorrano alla mitigazione del rischio idrogeologico, funzionali anche a facilitare la partecipazione di tali enti a bandi e manifestazione di interessi per il reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione di detti interventi; a valutare l’opportunità di istituire una cabina di regia per il contrasto al rischio idrogeologico che coinvolga, oltre alla Regione, la Città metropolitana, le province, i comuni, le Università ed altri enti di ricerca, al fine di affiancare la Regione medesima nell’elaborazione degli interventi in materia da effettuare sui territori”.

“La questione è assolutamente centrale, si tratta di un tema rilevante, con il quale hanno a che fare tutte le amministrazioni comunali”, ha dichiarato la consigliera Tozzi, che ha fatto riferimenti ai “tragici eventi dell’alto Mugello, per i quali spero che presto l’Ufficio di presidenza affronti la questione, attuando l’indirizzo espresso all’unanimità, con la destinazione di parte dell’avanzo del Consiglio a quei territori”. È essenziale “sostenere, supportare e coordinare le amministrazioni comunali. Molto spesso si arriva quando la situazione di emergenza si è già verificata. L’auspicio è che si intervenga per porre in essere le azioni necessarie a semplificare i vincoli burocratici; istituire una cabina di regia che veda coinvolti gli enti a tutti i livelli”.

Per il Partito democratico, il consigliere Cristiano Benucci osserva che “la problematica che i Comuni, specie i più piccoli, riscontrano nella progettazione degli interventi di mitigazione idraulica è ben chiara. Un piccolo Comune, di regola, non ha né le strutture interne, né le risorse disponibili. C’è l’impossibilità di progettare e intercettare finanziamenti. Ce ne siamo occupati più volte, abbiamo richiesto anche elementi premiali verso i piccoli Comuni”.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale