Sparano per un mancato pagamento di droga, arrestati con 11 kg di cocaina

Da una sparatoria avvenuta ad Anchione, in Valdinievole a Ponte Buggianese, i carabinieri di Prato sono riusciti a concludere una lunga operazione che ha portato a 4 misure cautelari in carceere, 2 ai domiciliari (tutti verso albanesi noti alle forze dell'ordine) e al sequestro di una pistola, un'auto e 11 kg di cocaina che avrebbero fruttato 2,6 milioni di euro se rivenduti al dettaglio.

Tutto è partito il 13 novembre 2022. Alcuni residenti avevano segnalato urla e spari nei pressi di un'abitazione. Un 32enne marocchino è sceso in strada e dopo una discussione con alcune persone è stato ferito a una gamba con un colpo di arma da fuoco.

Si sarebbero presentati in 3 alla porta di casa della vittima e gli avrebbero sparato a titolo punitivo perché non aveva pagato del denaro ottenuto grazie allo spaccio di droga. Il mandante della sparatoria è stato arrestato ai confini con l'Austria. Aveva gli 11 kg di cocaina acquistata in Belgio all'interno dell'auto che aveva già utilizzato dopo il ferimento della vittima del tentato omicidio.