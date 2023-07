Troppo caldo, rischi per i lavoratori del servizio park dell'ospedale San Jacopo

Il “Servizio ParK” svolto dai dipendenti dell’istituto di vigilanza Sicuritalia, commissionato dalla direzione dell’ospedale S.Jacopo di Pistoia, è a forte rischio per la salute dei lavoratori.

A darne notizia sono Stefano Bargellini e Umberto Monda della Fisascat Cisl Toscana Nord.

"Il servizio in questione nasce dalla necessità che le autovetture in sosta nel perimetro esterno dell’ospedale non vengano parcheggiate in sosta vietata poiché questo renderebbe difficoltoso il transito dei mezzi di soccorso. A fine di maggio circa - continuano i due sindacalisti - siamo stati contattati dai lavoratori che già svolgono il servizio di sicurezza all’interno dell’ospedale allarmati da questo nuovo incarico poiché li avrebbe esposti, con l’arrivo dell’estate, a turni di lavoro di sette ore completamente esposti al sole. Le varie richieste di poter predisporre piccole zone di ombra sono sempre state rigettate al mittente e a nulla sono valse le varie comunicazioni inviate alla direzione ospedaliera, all’Usl e all’azienda al fine di porre in essere delle soluzioni che in ottemperanza a quanto disciplinato dall’Inail in merito al Rischio Calore riducessero il rischio per la salute dei lavoratori".

"Ad oggi ancora nulla è cambiato, anzi, con l’attuale innalzamento delle temperature il rischio per questi lavoratori si fa ancora più elevato e spiace constatare - rilevano Bargellini e Monda di Fisascat Cisl Toscana Nord - come su un tema così delicato, è di pochi giorni fa la notizia della morte di un lavoratore impegnato nel rifacimento della segnaletica stradale causata dall’esposizione prolungata al sole, non si trovi la benché minima disponibilità e sensibilità da parte della direzione ospedaliera la quale, è bene ricordarlo, ha richiesto il servizio aggiuntivo ai lavoratori già impegnati nella sicurezza interna dell’ospedale".

Fonte: Ufficio Stampa