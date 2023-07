Un nuovo mezzo per gli interventi in quota donato ai vigili del fuoco di Massa Carrara

Si è svolta questa mattina alle 10, presso la sede centrale del Comando dei vigili del fuoco di Massa Carrara, la cerimonia di consegna di un automezzo attrezzato per interventi di soccorso in quota (piattaforma aerea).

L’automezzo, donato dalla Fondazione Marmo, è una piattaforma aerea MULTITEL HX 195, montata su autocarro Nissan 400 T, le cui ridotte dimensioni consentono di operare in zone anguste e centri storici con una operatività sino a 20 metri di altezza. L’automezzo contribuirà così a potenziare il dispositivo di soccorso del Comando. L’iniziativa, che prende spunto dall’elevato numero di richieste di intervento pervenute al Comando durante gli eventi atmosferici occorsi nell’agosto 2022, è stata possibile grazie alla collaborazione con CGT, azienda leader nel mercato dei mezzi speciali e fortemente coinvolta nel territorio apuano per il suo ruolo fondamentale per il settore lapideo, che ha generosamente accolto la proposta di Fondazione Marmo.

Alla cerimonia di consegna, erano presenti il direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Toscana ing. Marco Frezza, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa Carrara ing. Arturo Antonelli, il prefetto di Massa Carrara dott. Guido Aprea, i Sindaci di Massa, Carrara ed Aulla, le Autorità civili e militari, il dott. Giorgio Brenna, AD di CGT Spa, e la sig.ra Sandra Bohm, presidentessa onoraria del Gruppo TESYA.