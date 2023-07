Urologia Empoli, oltre 800 interventi nel reparto diretto dal dottor Mottola

820 interventi chirurgici in un anno, circa 2300 visite di primo accesso e 300 di controllo. Sono questi i dati del bilancio 2022 del reparto di urologia dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, diretto dal dottor Antonio Mottola. 90 interventi sono classificabili come chirurgia maggiore, mentre 210 in regime di urgenza, di cui 110 ureteroscopie con litotrissia per calcolosi, 160 interventi sono invece stati eseguiti in chirurgia ambulatoriale.

In un anno sono state inoltre effettuate 350 visite andrologiche e 260 visite di urologia pediatrica, oltre a 160 sedute ESWL (litrotrissia extracorporea) ambulatoriali e 190 esami urodinamici completi.

La struttura complessa di Urologia a Empoli offre un vasto spettro di competenze nella diagnosi e nella terapia delle più comuni patologie urologiche. Le attività chirurgiche comprendono in particolare la chirurgica oncologica a cielo aperto (nefrectomia radicale, prostatectomia radicale, cistectomia radicale), il trattamento endourologico della litiasi urinaria (URS, RIRS con strumento flessibile), il trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna con tecnica mini-invasiva e non (TURP bipolari, ThuLEP, Adenomectomia transvescicali), l'andrologia chirurgica (trattamento chirurgico dell'induratio penis plastica, posizionamento di sfintere artificiale e protesi peniena), l'urologia funzionale (correzione chirurgica dell'incontinenza maschile e femminile) e l'urologia pediatrica (fimosi, orchidopessi).

“I numeri della nostra attività sono positivi, nell’arco del 2022 abbiamo registrato anche 940 ricoveri. La nostra équipe opera in collaborazione con l’urologia di Prato per eseguire interventi in laparoscopia robot-assistita (prostatectomia radicali, nefrectomie parziali). A Empoli vengono effettuati anche interventi in day surgery (varicocelectomia, idrocelectomia, riparazione di ernia inguinale) oltre alla chirurgia ambulatoriale e presso il polo endoscopico sono eseguite cistoscopie in regime ambulatoriale con o senza anestesia (anche con l’uso di un moderno strumento flessibile)- sottolinea il dr Mottola”

All’interno dell’urologia empolese sono presenti inoltre gli ambulatori di Andrologia per effettuare esami di diagnostica ecodoppler, consulenze specialistiche per indicazioni terapeutiche ad esempio per problematiche legate alle disfunzioni erettili o infertilità maschile, infine ambulatori di uroginecologia, urodinamica in cui vengono effettuati esami di flussometrie e cistomanometrie.

Fonte: Asl Toscana Centro