Variante urbanistica Empoli, questionario online per ancora pochi giorni

C'è tempo fino al 16 luglio 2023 per approfondire le proprie conoscenze e per esprimere la propria opinione attraverso il questionario online, fra gli strumenti di dialogo, con cittadine e cittadini e con tutti coloro che sono interessati, attivati dall'amministrazione comunale di Empoli all'interno del Programma delle attività di informazione e partecipazione relativo alla variante al Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico 2023. Prosegue infatti, da parte del Comune di Empoli, il coinvolgimento di cittadine e cittadini, delle associazioni di categoria e del terzo settore, degli operatori del commercio, dei tecnici, dei ragazzi e di tutti gli stakeholder che a vario titolo sono interessati alla variante: il percorso di ascolto da parte del Comune di Empoli non si è limitato solo agli incontri pubblici, alle attività di ascolto mirate a portatori di interesse e alle categorie e ad alcune interviste in profondità a rappresentanti delle associazioni di categoria, associazioni sportive, consulta degli studenti e capigruppo dei gruppi consiliari del Consiglio comunale cittadino, ma è stato attivato anche un questionario online. Questo 'documento' cerca di raccogliere informazioni e contributi da parte di tutte quelle persone che hanno il desiderio di approfondire alcune specifiche tematiche o che non hanno avuto la possibilità di partecipare agli incontri.

Il questionario è compilabile a questo link e resterà attivo fino a domenica 16 luglio.

Il percorso di ascolto della cittadinanza empolese ha preso avvio con un primo incontro pubblico che si è svolto lo scorso 30 giugno a La Vela Margherita Hack per poi proseguire il 5 luglio al Palazzo delle Esposizioni con un laboratorio partecipativo. Occasioni di confronto e scambio che hanno visto la partecipazione di molti cittadini e portatori di interesse che, facilitati da alcuni esperti della società Simurg Ricerche di Livorno, hanno contribuito lasciando note, idee e proposte. Il 20 luglio a La Vela Margherita Hack, dalle 18 alle 20, si svolgerà l’ultimo incontro per restituire alla cittadinanza quanto emerso durante il Programma delle attività di informazione e di partecipazione.

E' possibile registrarsi anche la sera stessa dell'iniziativa, tuttavia per organizzare al meglio gli incontri e per restare sempre aggiornati sugli sviluppi del progetto, si consiglia l’iscrizione al modulo online scaricabile al seguente link https://bit.ly/Empoli_VariantePS_RU

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa