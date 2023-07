A Montopoli lo stage estivo all'Orchestra dei Ragazzi della scuola di musica di Fiesole

L'Orchestra dei Ragazzi della Scuola di Musica di Fiesole a Montopoli in Val d’Arno per il loro stage estivo. Un campus che conferma il grande legame che la cittadina del Cuoio ha con la musica. «Grazie alla collaborazione del professore di violino del nostro Istituto Galileo Galilei di Montopoli e fondatore dell'Associazione Artistica Musicale "Note di Talento" di Milano, Stefano Delle Donne – commentano il sindaco Giovanni Capecchi e l’assessora all’istruzione e alla cultura Cristina Scali – quest’anno ospiteremo nel nostro Comune lo stage estivo dell’orchestra, un’iniziativa che dà lustro al territorio. Quando abbiamo ricevuto la proposta siamo stati da subito molto felici di poter offrire il nostro supporto logistico e di mettere a disposizione i locali della scuola per le prove di una bella realtà come l’Orchestra di Fiesole. Un’occasione per tutta la comunità perché durante lo stage, dal 17 al 22 luglio, ci saranno prove e concerti aperti a tutti».

Tre i concerti in programma durante lo stage. Si comincia il 17 luglio alle 21 con “I maestri in musica” in sala Pio II a Montopoli. La musica da camera è protagonista della serata del 21 luglio al cinema teatro Terreni di Capanne, mentre il giorno successivo chiude l’orchestra sinfonica in sala Pio II, sempre alle 21. Dal 18 al 22 luglio sarà possibile prenotarsi per assistere alle lezioni aperte al pubblico che si terranno all’istituto Galilei, scrivendo a odrsmf@gmail.com.

L’orchestra dei ragazzi della Scuola di Musica di Fiesole ha nelle proprie file elementi giovanissimi. La disciplina del far musica insieme è la base su cui poggia il lavoro di questo ensemble, con l’obiettivo di un corretto sviluppo artistico e umano. Insieme all’Orchestra Galilei e all’Orchestra Giovanile Italiana, ogni anno offre alla città di Firenze il suo augurio musicale la mattina di Capodanno. Su invito di L. Berio ha partecipato nel 2002 alla giornata inaugurale dell’Auditorium-Parco della Musica di Roma; con S. Accardo ha inaugurato la stagione 2011-2012 dell’Accademia Filarmonica Romana. L'Orchestra dei Ragazzi è stata invitata agli Incontri Musicali della Fondazione William Walton (Ischia) e al Festival Musica d’Estate a Bardonecchia, a I Suoni delle Dolomiti e al Festival delle Orchestre Giovanili di Murcia (Spagna). Le è stato assegnato il Premio Galileo 2000 - Pentagramma d’oro Una vita per la musica. Nel 2016 l’Orchestra dei Ragazzi ha vinto il World Orchestra Festival, organizzato dai Wiener Philharmoniker nella capitale austriaca. Direttore-docente è Antonino Siringo, coadiuvato da Leonardo Matucci e Petru Horvath per la preparazione degli archi e da Antonio Sicoli e Luigi Daniele Cantafio per fiati e percussioni. L’attività dell'Orchestra è resa possibile dal sostegno della Fondazione CR Firenze.