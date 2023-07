Addio a don Alfred Manchè, la parrocchia di San Lorenzo a Usella in lutto

È morto alla vigilia del suo novantesimo compleanno don Alfred Manchè, ex parroco di San Lorenzo a Usella. Originario di Malta, dove era nato il 14 luglio 1933, l’anziano sacerdote era tornato sull’isola da alcuni mesi per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute e per stare accanto alla famiglia.

A Prato era arrivato sul finire degli anni Sessanta, era già stato ordinato prete e faceva parte di un gruppo di giovani sacerdoti maltesi inviati per prestare servizio in una diocesi, come quella pratese, in rapida espansione.

Il primo incarico fu quello di collaboratore nella parrocchia del Sacro Cuore ai Ciliani e poi andò nella Valle del Bisenzio dove fu chiamato a guidare la parrocchia di Usella. Erano i primi anni Ottanta e don Alfredo diede nuova linfa all’attività dei parrocchiani e alla solida presenza di una realtà che trova il suo centro nella pieve di San Lorenzo, fondata prima dell’anno Mille.

Appassionato di musica e sport, nelle comunità dove ha prestato servizio ministeriale ha sempre dato importanza al canto corale e alle attività per i ragazzi. Aveva passato nella diocesi di Prato la maggior parte dei suoi 64 anni di vita sacerdotale e per questo aveva chiesto e ottenuto la cittadinanza italiana.

I funerali di don Alfred Manché saranno celebrati sabato 15 luglio a Malta. Sempre sabato, alle 8,30, sarà celebrata una messa in contemporanea con le esequie, nella pieve di San Lorenzo a Usella da don Emanuele Lanfranchi, successore di don Alfredo alla guida della parrocchia.

Fonte: Diocesi di Prato - Ufficio Stampa