Cambiamento climatico, il Consorzio di Bonifica promuove con Unifi una borsa di dottorato

“Cambiamento Climatico: nuovi ruoli per i consorzi di bonifica” è questo il titolo del progetto di ricerca che il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, nell’ambito dei rapporti con l’Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa (DISEI), intende promuovere nell’ambito del bando per l’assegnazione delleprossime borse di dottorato su fondi PNRR.

Grazie ai finanziamenti europei del Next Generation EU e al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ‘Italia Domani’, con il Ministero dell’Università e della Ricerca, l’Università di Firenze ha infatti bandito ben 97 borse di dottorato in svariati ambiti di ricerca tra cui anche quello di interesse del Consorzio di Bonifica.

“Il cambiamento climatico e la recente pandemia richiedono un adattamento dei sistemi socio-economici – si legge nella scheda di dottorato – Le istituzioni e le credenze affermatesi nel mondo occidentale per misurarsi con la complessità dell’ambiente umano hanno permesso lo sviluppo dello scambio impersonale integrando la conoscenza specialistica essenziale per l’effettivo utilizzo di tale scambio. Le sfide ambientali implicano la risoluzione di nuovi problemi di coordinamento complesso con interdipendenze diffuse mentre bisogna fronteggiare nuove incertezze legate all’ambiente naturale. Le istituzioni si devono adattare alle nuove sfide. Nell’ambito di questo processo di cambiamento economico, istituzioni e organizzazioni già orientate in passato alla risoluzione di problemi di coordinamento complesso, anche in un’ottica multilivello, possono assumere nuovi ruoli”.

Per informazioni più dettagliate e per presentare la propria candidatura è possibile fare riferimento al sito di UNIFI alla pagina: Borse ex D.M. 117/2023 – D.M. 118/2023 (PNRR)

“Stiamo lavorando con diversi partenariati di studio e di ricerca che possano contribuire a fare del nostro Consorzio e dei Consorzi di Bonifica toscani enti di avanguardia nella ricerca e nella realizzazione di risposte concrete alla lotta ai cambiamenti climatici – commenta il Presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e di ANBI Toscana, Marco Bottino – questa opportunità di dottorato resa possibile grazie ai fondi PNRR sarà un’ottima occasione per rendere sempre più contemporaneo il lavoro della bonifica”.

Fonte: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno