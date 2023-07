“Colle… Che spettacolo!”, al via il programma di eventi estivi

Al via il programma di eventi estivi “Colle… che spettacolo!” che animerà l’estate colligiana, portando in scena un ricchissimo cartellone di eventi di livello nazionale. La rassegna è frutto della sinergia tra Comune di Colle di Val d’Elsa e Azienda Speciale Multiservizi, ed è organizzata in collaborazione con l’Associazione The B-Side. Il progetto è stato pensato come rassegna estiva del Teatro del Popolo, che si accinge ad una importante evoluzione diventando multisala: pertanto la maggior parte degli eventi si svolgerà in Piazza Unità dei Popoli, proprio davanti al Teatro. Ma come sempre non manca la valorizzazione di Colle Alta con la rassegna che prevede anche due appuntamenti nella suggestiva cornice di Piazza del Duomo, all’interno del cortile del Museo Archeologico.

“Quest’estate rappresenta un importante momento di passaggio per la vita culturale della città e per la sua promozione turistica. Il Teatro del Popolo sta infatti per entrare in una nuova ed inedita fase della sua evoluzione, diventando un multisala che potrà consentire una programmazione più ricca e più varia: per questo motivo abbiamo voluto organizzare buona parte della rassegna estiva proprio davanti al Teatro, che si rinnova e scommette sulla cultura – sottolinea Cristiano Bianchi, assessore alla cultura. - Inoltre, Colle in questa stagione estiva sta facendo esperienza di flussi turistici inediti e ben superiori a quelli degli anni pre-covid, anche grazie al completamento del progetto sulla Francigena e al lancio del progetto di promozione “In one word… COLLE” che sta entrando nel vivo. Per intercettare dunque anche il variegato pubblico dei turisti, abbiamo deciso di comporre un mosaico di spettacoli diversi tra loro. Allo stesso tempo, per valorizzare il potenziale turistico del centro storico, abbiamo scelto per Colle Alta degli spettacoli molto suggestivi e dalle atmosfere magiche, particolarmente adatti a questa splendida cornice.”

Il programma Si partirà a luglio con lo spettacolo di Paolo Ruffini “Io? Doppio!” cavallo di battaglia dell’attore-presentatore-comico toscano, proseguendo con la ‘stand up comedy’ di Ginevra Feynes e il suo “Cono o coppetta? Ognuno ha i suoi gusti”, che sta decretando il successo della giovane e talentuosa attrice anche fuori dai social.

Poi tanta musica, cominciando con Giancane, carismatico e affermato musicista capace di interpretare le mille contraddizioni dei nostri tempi, in chiave ironica e spesso amara: per questo le sue canzoni sono state scelte da Zerocalcare per accompagnare le sue animazioni. Ad agosto non mancheranno gli omaggi alla grande tradizione musicale italiana, ricca di storia, che ancora oggi riesce a comunicare messaggi che sembrano senza tempo: da ‘Lato B’ su Lucio Battisti (con Leo Pari dei The Giornalisti, Dario Ciffo degli Afterhours, Giancluca De Rubertis de Il Genio e Lino Gitto de The Winstons) al tributo a Lucio Dalla (interpreto dai cantautori Tommaso Novi, Giulia Pratello, Giorgio Mannucci e Luca Guidi). Sempre in tema di celebrazioni del talento artistico del Bel Paese, il cartellone sarà impreziosito da una serata che porterà in scena un’orchestra sinfonica di venti elementi per un omaggio a Morricone, Rota e Piovani e alla loro indiscussa genialità che ha saputo, con incredibile unicità, trasportare la musica sinfonica in contesti capaci di raggiungere il cuore del grande pubblico. Per la prima volta inoltre arriva a Colle di Val d’Elsa il format “Candle Light” con due spettacoli illuminati da centinaia di candele nella suggestiva cornice medievale del giardino del Museo Archeologico, in Colle Alta: uno con il Quintetto Leviosa ed uno con il progetto jazz Vai Mo’. Il cartellone si chiuderà nel primo weekend di settembre, da sempre dedicato a ‘LiberaCollarte’, con degli spettacoli molto in linea con la tradizione di questa manifestazione colligiana, come i Sick Tamburo e Sandro Joyeux, per chiudere in bellezza con Ginevra di Marco. Questa tre giorni corona un progetto culturale che mira alla riscoperta della bellezza della socialità come strumento di animazione degli spazi pubblici, creando occasioni di confronto e condivisione.

‘Colle…Che Spettacolo!’ si inserisce nel programma dell’estate colligiana da metà luglio a settembre, creando una proposta complementare e non sovrapposta a quella dei comuni limitrofi perché cittadini e turisti possano avere un’offerta di spettacoli alla quale poter partecipare in maniera più completa e variegata possibile. Gli spettacoli avverranno sia con bigliettazione che gratuitamente e tutte le informazioni saranno disponibili sui canali social del Teatro del Popolo e sulla pagina ufficiale del Comune. I biglietti saranno in vendita sul circuito Ticket One a partire da venerdì 30 giugno.

La rassegna si colloca nel quadro del progetto “In one word… COLLE”, lanciata a gennaio 2023, che indirizza le politiche culturali e turistiche per la promozione della città e del territorio, in collaborazione con l’Ambito turistico Valdelsa Valdicecina. Un ringraziamento speciale va all’Associazione “L’Alveare” per il prezioso aiuto nella realizzazione del progetto.

18/07

PAOLO RUFFINI

“I0? DOPPIO!”

19/07

LATO B

“OMAGGIO A LUCIO BATTISTI”

25/07

GINEVRA FENYES

“CONO O COPPETTA? OGNUNO HA I SUOI GUSTI”

26/07

GIANCANE IN CONCERTO

01/08

CANDLE LIGHT SHOW

MUSICA JAZZ A LUME DI CANDELA

VAI MÒ - OMAGGIO A PINO DANIELE

PIAZZA DUOMO

02/08

CANDLE LIGHT SHOW

MUSICA CLASSICA A LUME DI CANDELA

PIAZZA DUOMO

03/08

COM'E' PROFONDO IL MARE

OMAGGIO A LUCIO DALLA

23/08

I MAGNIFICI TRE

OMAGGIO A

MORRICONE, ROTA, PIOVANI

24/08

SINFONICO HONOLULU

UKULELE ORCHESTRA IN CONCERTO

01/09

SANDRO JOYEUX

CONCERTO IN COLLABORAZIONE CON LE COMUNITÀ AFRICANE LOCALI

02/09

SICK TAMBURO

IN CONCERTO

03/09

GINEVRA DI MARCO

"QUELLO CHE CONTA"

GINEVRA INTERPRETA LUIGI TENCO

EVENTO IN ESCLUSIVA REGIONALE 2023

Fonte: comune di Colle di Val d'Elsa - Ufficio Stampa