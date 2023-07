Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Firenze, come cambia la viabilità

Sabato 15 luglio stadio Franchi ospiterà il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari. Per consentire lo svolgimento dell’evento gli uffici della Mobilità hanno predisposto una serie di provvedimenti di circolazione nell’area dello stadio. Previsto anche un servizio dedicato della Polizia Municipale che sarà presente fin dal mattino con oltre 50 operatori.

Si inizia con i divieti di sosta in vigore dalle 9 di sabato 15 alle 1 di domenica 16 luglio, seguiti da divieti di transito dal pomeriggio del giorno del concerto fino alle 1 del giorno successivo.

In dettaglio, i divieti di sosta riguardano viale Fanti (tra largo Gennarelli e viale Calatafimi), largo Gennarelli, via del Campo di Arrigo (fronte largo Gennarelli lato ferrovia), viale Paoli, viale Nervi, via Carnesecchi (tra via San Gervasio e viale Fanti). La sosta in piazzale Campioni del ’56, via Dupré (tra viale Fanti e via Frusa) e via Mameli (tra viale Fanti e via Frusa) sarà riservata ai mezzi a servizio dei disabili. Scooter e motociclette invece potranno parcheggiare nelle aree loro dedicate in piazza Baerlinguer, viale Fanti (interno adiacente Misericordia), via San Gervasio (tra via Mameli e via Carnesecchi nella parte centrale della carreggiata delimitata a terra da spazi sosta), via Carnesecchi (tra via San Gervasio e via Saffi). Gli ambulanti autorizzati avranno a disposizione il controviale di viale Fanti (tratto tra i numeri civici 1/A e 7); infine sarà riservata ai taxi la sosta in via Mannelli lato ferrovia (tra i numeri civici 29 e 55). Scatteranno sempre alle 9 di sabato ma andranno avanti fino alle 6 di domenica i divieti di sosta in viale Valcareggi.

Per quanto riguarda i divieti di transito, in viale Nervi e nel piazzale Campioni del ’56 i provvedimenti scatteranno alle 9 di sabato per terminare alle 1 di domenica. Alle 14.30 entreranno in vigore ulteriori chiusure in viale Fanti (tra largo Gennarelli e viale Calatafimi), viale dei Mille (tra via Frusa e viale Fanti), via Carnesecchi (tra via San Gervasio e viale Fanti), viale Paoli, piazza Berlinguer, viale Fanti, viale Paoli (tra viale Valcareggi e piazza Berlinguer), via Dupré (da viale Fanti a via Frusa), via Mameli (tra viale Fanti e via Frusa), piazzale Campioni del ’69. Sono previste deroghe per gli autorizzati, ovvero sempre mezzi di soccorso e di polizia, veicoli in ingresso e uscita dai passi carrabili; poi anche per i mezzi a servizio dei disabili e gli scooter/motociclette dirette nelle aree di sosta loro dedicate e gli ambulanti diretti in piazzale Campioni del ’69.

Previsti ulteriori divieti di transito in via Volturno e via Pastrengo, anche in questo caso con deroghe per i mezzi di polizia e di soccorso, veicoli in uscita/ingresso dai passi carrabili, mezzi a servizio dei disabili con contrassegno dirette agli spazi sosta assegnati.