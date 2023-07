Donazioni sangue, patto tra Avis Toscana e mondo volley per sensibilizzare atleti

Un patto tra Avis regionale Toscana e il mondo del volley, per sensibilizzare a donare sangue e plasma le società affiliate al Comitato regionale della Fipav (la Federazione italiana pallavolo) i loro atleti, i gruppi dirigenziali e i supporter. È il senso del protocollo d’intesa siglato oggi (13 luglio) a palazzo Strozzi tra Avis regionale Toscana e, appunto, il Comitato regionale Toscana della Fipav.

L’accordo, rispettivamente sottoscritto dal vicepresidente Emanuele Gelli (per Avis) e dal presidente Giammarco Modi (per Fipav) è giunto a margine del workshop “Eurovolley Tour”, nato per valutare l’impatto di un grande evento sportivo sul territorio.

Il documento evidenzia come l’autosufficienza trasfusionale rappresenti condizione irrinunciabile per garantire la salute di tutti e l’adozione conseguente di stili di vita corretti, come quelli favoriti dall’attività sportiva. Ma per raggiungerla c’è bisogno di donare sempre e specialmente d’estate, il momento fisiologicamente più critico. Da qui l’accordo in forza del quale Fipav si impegna a fare la propria parte, sensibilizzando i suoi aderenti alla donazione di sangue, plasma ed emocomponenti.

“Con questo protocollo – ha commentato Gelli – sport e solidarietà rinnovano la loro duratura e proficua alleanza. I valori trasmessi dalla pallavolo e dall’attività sportiva in genere – prosegue – collimano del resto con quelli che fanno parte della nostra missione: giocare di squadra, spendersi per gli altri, adottare stili di vita salutari. Credo che se esiste una categoria che meglio di altre può comprendere l’importanza della donazione, di sicuro è quella degli atleti e del mondo che gli ruota attorno, qualunque sia il livello della competizione. Diciamo – conclude la presidente – che Fipav ci ha alzato una bella palla. Adesso dobbiamo vincere questo set”.

Fonte: Ufficio Stampa