Etrusca San Miniato, Marco Gabbanini sarà il preparatore atletico dei gruppi del settore giovanile

Nato a San Miniato il 24 giugno 2001, Marco attualmente frequenta l'ultimo anno di Scienze Motorie all'università di Pisa e da quest'anno, sotto la supervisione di Federico Carmignani, si occuperà della preparazione atletica dei gruppi giovanili.

Oltre ad affiancare il progetto Etrusca, in ottica di crescita e volontà, svolgerà anche il tirocinio come preparatore motorio presso l'Empoli Calcio maschile nelle categorie giovanili.

Queste, le sue prime parole in biancorosso: “Sono molto onorato di essere entrato a far parte di questa società e non vedo l'ora di iniziare questa esperienza mettendomi in gioco con l'aiuto di Federico.”