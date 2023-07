Evade dai domiciliari 5 volte in 40 giorni: in carcere

In poco più di un anno, dopo l'arresto per rapina in concorso e il trasferimento ai domiciliari, era evaso ben 6 volte, 5 di queste in soli 40 giorni. Per questo i carabinieri di Pisa hanno chiesto e ottenuto dal giudice per un 20enne straniero la sostituzione dei domiciliari con il carcere. I Carabinieri, per tali motivi, sono più volte accorsi nella zona del centro storico, tra piazza Guerrazzi ed il quartiere di San Ermete, traendolo in arresto 5 volte, 3 delle quali per la violazione delle misure cautelari alle quali era sottoposto.