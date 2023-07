La biblioteca in esterna per le letture nella natura a Empoli

Occasioni per leggere e ascoltare, per creare e immaginare, per sfogliare libri e albi colorati, ma soprattutto per stare insieme. Anche quest’anno la biblioteca comunale Renato Fucini propone le imperdibili iniziative estive rivolte a bambine e bambini e ragazze e ragazzi: tornano "La Biblioteca di Serravalle" e "L’Ora del Racconto in piazza", pensate per venire incontro ai bisogni dei piccoli lettori e per raggiungerli nei luoghi di incontro per eccellenza dei mesi estivi, parchi, giardini pubblici e piazze.

"Le iniziative estive della biblioteca per bambini e ragazzi sono un appuntamento atteso e da sempre partecipato - sottolinea l'assessora alla Cultura del Comune di Empoli, Giulia Terreni - Sono un'occasione per far conoscere la bellezza della lettura, per educare all'ascolto, per alimentare la curiosità dei più piccoli, ma prima di tutto sono un'occasione di incontro e di condivisione. Si tratta di momenti preziosi, più che mai se vissuti all'aria aperta, scoprendo il Parco di Serravalle ma anche le piazza della nostra città. Queste iniziative ci permettono di raccontare anche il nostro territorio, promuovendo, attraverso il gioco e i libri, quella socialità che è alla base di ogni comunità".

Calendario alla mano, sono previste iniziative dal mese di luglio fino a metà settembre, con una pausa dal 7 al 27 agosto. Le attività de La Biblioteca di Serravalle, arricchite dalla presenza del Punto prestito mobile con libri e albi illustrati da sfogliare e scoprire, prevedono il lunedì le letture ad alta voce in stile L'Ora del racconto e il giovedì i laboratori creativi. Dodici in tutto le tappe, in orario 17.15 - 19.15, da segnare in agenda: la prima sarà lunedì 17 luglio, seguiranno giovedì 20 luglio, lunedì 24 luglio, giovedì 27 luglio, lunedì 31 luglio, giovedì 3 agosto, lunedì 28 agosto, giovedì 31 agosto, lunedì 4 settembre, giovedì 7 settembre, lunedì 11 settembre e giovedì 14 settembre.

L'Ora del Racconto in piazza, in programma nella giornata di mercoledì, prenderà il via il 19 luglio da piazza XXIV Luglio (ore 21.30) per poi proseguire il 26 luglio (17.30, piazza Madonna della Quiete), il 2 agosto (21.30, piazza dei Cavalieri ad Avane), il 30 agosto (17.30, in via Cavour nello spazio antistante l’ingresso della biblioteca), il 6 settembre (17.30, in piazza Matteotti) e infine il 13 settembre (17.30, giardino delle Collinette in via Valsugana). In totale, sono previsti sei incontri.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la biblioteca comunale 'Fucini' inviando una mail a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamando il numero 0571 757873.