Luca Giannone, ormai un punto fisso dell'Use Computer Gross

Luca Giannone è qualcosa di più di una giovane promessa. Ormai da un paio di stagioni in pianta stabile nel roster biancorosso, anche il prossimo anno farà parte del gruppo agli ordini di coach Luca Valentino, pronto a dare il suo importante contributo sia in termini di fisicità che di punti. Anche per lui una carriera tutta in biancorosso, dalle giovanili fino all’approdo in prima squadra, un percorso di crescita costante che proseguirà anche nella prossima stagione

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa