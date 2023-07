Lunatika a Fucecchio: oltre 300 atleti per la"Staffetta Sere d'Estate"

Prosegue Lunatika, il cartellone di eventi che fino al 2 agosto animerà le serate estive lungo le vie del centro di Fucecchio, con un ricco programma di iniziative per grandi e piccoli cui si affiancherà l'apertura serale dei negozi. All'interno della manifestazione, ieri sera si è tenuta la 12esima edizione della "Staffetta Sere d'Estate", alla quale hanno partecipato ben 110 staffette per un totale di 330 atleti e atlete che si sono sfidati nelle diverse categorie nel percorso lungo le vie cittadine. E' stata un'immensa soddisfazione per il presidente dell'Atletica Fucecchio Ivano Libraschi che, insieme al GS Pieve a Ripoli, ha organizzato la manifestazione. Un lavoro sinergico reso possibile anche grazie al Comune di Fucecchio, la UISP zona del Cuoio e la Consulta dello Sport, a dimostrazione del fatto che l'unione fa la forza.

Fonte: Ufficio Stampa