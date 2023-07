Migliaia di visitatori a Certaldo per la prima di Mercantia

Una prima serata spumeggiante e partecipatissima, quella di ieri a Certaldo, in occasione dell'apertura di Mercantia, il Festival Internazionale del Quarto Teatro che animerà la città di Boccaccio fino a domenica 16 luglio, giunto quest'anno alla 35esima edizione.

Il tema del 2023 è "Una nuova speranza" ed è proprio la speranza, la leggerezza, il segno della ripartenza che si respirano per le vie e le piazze del borgo e della parte bassa del paese, invase da musicisti, giocolieri, artigiani e performer di ogni tipo.

Il programma, che coinvolge 120 persone, è ricco di sorprese ed eventi spettacolari, capaci di catturare lo sguardo e la curiosità del pubblico, che si è trovato in più di un’occasione a volgere con stupore gli occhi al cielo per ammirare acrobazie, giochi di equilibrismo e abilità mozzafiato.

Particolarmente apprezzate quindi, già dalla prima sera, le esibizioni "in aria" come il funambolo che cammina tra la Torre di Casa Boccaccio e la Torre Machiavelli, la danza verticale su Palazzo Pretorio e alcune prime nazionali, realizzate specificamente per gli spazi della manifestazione certaldese.

“Una bellissima apertura che fa ben sperare per le serate successive e che è la prova della rinascita di Mercantia, dopo gli anni della pandemia – ha dichiarato il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini -. Questa edizione segna un traguardo importante e abbiamo lavorato tanto negli scorsi mesi per rendere la manifestazione ancora più speciale e particolare. Ci aspettano altre quattro serate di divertimento e magia, in cui lasciarsi incantare e trasportare dall'atmosfera travolgente di Mercantia. Un'occasione per tornare ad esserci, per partecipare e godersi in maniera spensierata il festival”.

Mercantia, XXXV Festival Internazionale del Quarto Teatro, è promosso dal Comune di Certaldo con il patrocinio di MiC – Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, Confesercenti Città Metropolitana di Firenze, CNA Firenze Metropolitana, Consorzio Empolese Valdelsa, ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e il contributo di Unicoop Firenze e Toscana Energia.

Il programma completo con tutte le informazioni utili è disponibile sul sito www.mercantiacertaldo.it

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Certaldo