Mobilità sostenibile a Firenze, collaborazione tra Confesercenti e Confartigianato Imprese

Confesercenti Firenze e Confartigianato Imprese Firenze avviano una importante collaborazione con Toscandia spa, finalizzata a promuovere le rispettive attività e in grado di produrre valore aggiunto e nuove opportunità di crescita; soprattutto in relazione anche ai cambiamenti climatici e alla evidente necessità di progettare un modo più sostenibile e meno impattante per la logistica legata al mondo delle imprese.

Per sviluppare questa partnership Toscandia metterà in campo una serie di iniziative:

· prima consulenza gratuita, anche attraverso il proprio asset “Tempo Zero” alle imprese Confesercenti Firenze e Confartigianato Imprese Firenze sulla “transizione ecologica”, organizzando anche appositi momenti di confronto e riflessione sul tema specifico;

· una serie di benefit quali voucher 1 ora per uso Van Sharing;

· riconoscimento a tutti gli associati di Confesercenti Firenze e Confartigianato Imprese Firenze, in possesso della Toscandia Card, un coupon di €50,00 spendibili per servizi e manutenzioni su veicoli commerciali, forniti dall’officina Toscandia. Il coupon potrà essere incrementato fino a € 500,00 a fronte dell’acquisto di un nuovo automezzo presso la stessa concessionaria;

· scontistiche ad hoc sul prezzo di listino di determinati veicoli.

Toscandia s.p.a darà, inoltre, il proprio contributo allo sviluppo degli eventi territoriali organizzati da Confesercenti Firenze e Confartigianato Imprese Firenze.

"E’ importante per noi essere presenti nella realtà fiorentina attraverso la nostra vicinanza agli artigiani e agli esercenti; il tipo di convenzione stipulata con la Confartigianato e la Confesercenti non apre solo le porte alla possibilità di acquistare un mezzo con una convenzione economica, ma anche l’opportunità di avere un aiuto per affrontare la transizione ecologica, ormai non più trascurabile, grazie all’aiuto del nostro dipartimento interno "Tempo Zero": i nostri clienti e non solo hanno la libertà di appoggiarsi a noi per farsi accompagnare verso una nuova generazione del mondo dei trasporti e della logistica." – ha affermato Giuseppe Barelli Amministratore delegato Toscandia s.p.a

“La grande sfida per le Associazioni di categoria è vivere e affrontare i grandi cambiamenti come momenti per proiettarsi nel futuro; non dobbiamo farci trovare impreparati di fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici, cercando di trovare soluzioni sostenibili e favorevoli per le imprese. – ha affermato Santino Cannamela Presidente Confesercenti Città di Firenze – La convenzione che abbiamo messo in piedi con Confartigianato in collaborazione con Toscandia va proprio in questa direzione e vuole offrire ai nostri associati opportunità interessanti in materia di mobilità, alle migliori condizioni. E’ importante che le associazioni lavorino insieme per governare il cambiamento ed evolvere”.

Roberto Tegas, Presidente trasporto di Confartigianato Toscana, ha apprezzato la presenza dei "tre attori coinvolti nel processo verso una mobilità sostenibile, ovvero pubblica amministrazione, aziende, categorie economiche come Confartigianato e Confesercenti in un rapporto all'insegna della collaborazione". Questo accordo a tre va nella direzione giusta "perché accompagna e favorisce con gradualità il passaggio che non è semplice né immediato per le imprese e per le pmi". "La logistica è un sistema complesso – ha aggiunto Tegas – e richiede un approccio del genere: difendere ambiente e posti di lavoro".

“Questo accordo è un esempio di collaborazione tra istituzioni, aziende e categorie economiche per un obiettivo condiviso: migliorare la qualità dell’aria della nostra città. È un passo importante perché dimostra come il confronto e il dialogo possano portare a soluzioni unitarie, senza inutili conflitti ma mettendo in campo soluzioni innovative come questa per accompagnare i cambiamenti. Ringrazio davvero Toscandia, Confesercenti e Confartigianato per il lavoro, speriamo che sia un primo passo cui ne seguiranno altri". – dichiara l’assessore all’Ambiente Andrea Giorgio.

“Abbiamo fatto insieme incontri con le associazioni di categoria sulla logistica e a breve saranno attuati i primi cambiamenti – dichiara l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti –. I servizi di trasporto merci in centro dovranno essere svolti con mezzi elettrici di dimensioni contenute e in questo ambito si potrà anche pensare a un orario più ampio per effettuare le consegne. A settembre inizieranno i lavori di segnaletica per riorganizzare gli stalli della sosta prima in alcune zone del centro poi nell’intera ZTL con il duplice obiettivo: da un lato non avere situazioni di sosta selvaggia dei mezzi di carico scarico e dall’altro consentire a chi effettua la consegna di avere la disponibilità degli stalli. L’iniziativa presentata questa mattina rappresenta quindi un’occasione importante per sensibilizzare e informare gli associati sulle problematiche e sulle prospettive nel campo della logistica in città”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa