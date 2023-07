Mobilità sostenibile a Pisa, quasi concluso il tratto ciclabile su Lungarno Buozzi

Sono iniziati nei giorni scorsi e termineranno prima della fine del mese di luglio i lavori per la realizzazione di un breve tratto di pista ciclabile su Lungarno Buozzi che servirà a collegare i percorsi ciclabili esistenti provenienti sia dal viale delle Piagge che dall’asse via Matteucci-Matteotti, con il Ponte della Fortezza e con via Santa Marta.

“Con questo intervento – ha dichiarato l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli – sarà possibile raggiungere il Litorale in bicicletta e in completa sicurezza dal ponte di Riglione-Cisanello fino a Calambrone. Lungarno Buozzi rappresenta infatti il tratto che mancava per mettere in collegamento le ciclabili che vengono da Cisanello e dalle Piagge con i percorsi a sud dell’Arno che, attraverso il Ponte della Fortezza, Lungarno Fibonacci, piazza Guerrazzi e via Benedetto Croce, conducono all’inizio della Ciclabile del Trammino nella zona del nuovo Parco Stampace. Un collegamento che era sicuramente necessario per completare la Ciclopista dell’Arno, in attesa del successivo rifacimento del ponte della Vittoria. Si tratta di un intervento importante per la cucitura dei percorsi ciclabili esistenti, in modo da chiudere il tracciato della Ciclopista dell’Arno e metterlo in collegamento con la Ciclopista del Trammino fino al Litorale.”

Il nuovo tratto di ciclabile permetterà di percorrere Lungarno Buozzi lato Arno, su una pista ciclabile di 2,5 metri di larghezza, protetta da cordolo di 50 cm, a fianco dell’esistente marciapiede lungo il fiume, fino alla biforcazione con via del Borghetto. Da lì, fino al ponte della Vittoria, si creeranno, su ambo i lati della strada, sopra il marciapiede, due percorsi ciclabili monodirezionali (ad est per andare verso Nord, ad ovest per andare verso Sud). La sezione stradale rimanente sarà comunque assicurata, nella larghezza dovuta, al passaggio anche degli autobus. Verranno creati passaggi ciclopedonali, ed un piccolo tratto lungo largo Caduti di Cefalonia per collegare in sicurezza il viale delle Piagge.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa