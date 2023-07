Mondo Convenienza, la ditta in appalto licenzia 25 dipendenti dopo mesi di sciopero

Licenziamento in blocco dopo il richiamo disciplinare di due settimane fa per 25 dipendenti della RL2 Srl, azienda che ha in appalto il servizio di consegna per Mondo Convenienza dal deposito di Campi Bisenzio. Con una mail di posta elettronica certificata, l'azienda afferma di aver licenziato 25 facchini oggi "responsabili del blocco illegale anche tramite atti violenti, del servizio di consegna nel deposito di Campi bisenzio. I dipendenti in questione supportati dall’organizzazione Si Cobas toscano, con le loro condotte, hanno messo a rischio di chiusura l’attività produttiva e quindi anche il posto lavoro di 180 colleghi che non partecipano agli scioperi". Lo sciopero è in corso da inizio giugno.