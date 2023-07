Occupanti abusivi all'ex deposito carburanti dell’Esercito Italiano di Covercianino, 5 persone allontanate

Ieri sera la polizia è intervenuta in via della Torre, nella località di Covercianino, nella la sede dell’ex deposito carburanti dell’Esercito Italiano, identificando e denunciando 5 cittadini rumeni per invasione di terreni ed edifici. Questa zona, infatti, è spesso attenzionata dalle forze di polizia proprio per prevenire possibili occupazioni abusive.

Ieri durante i controlli all’interno della proprietà gli agenti delle volanti hanno scoperto diverse piccole case in legno molto rudimentali e poco dopo sempre nei pressi dell’area hanno trovato 5 cittadini rumeni – tra cui una donna e due minori – di età compresa tra i 15 e i 36 anni.

Per tutti è subito scattata la denuncia e la donna con i due minori sono stati momentaneamente affidati ad una struttura recettiva.