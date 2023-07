"All'Ospedale del Cuore mi sono sentita a casa": la lettera di un'empolese

Riceviamo e volentieri pubblichiamo una lettera di ringraziamento di una nostra lettrice empolese che ha avuto un'esperienza positiva per una delicata operazione al cuore all'ospedale della Fondazione Monasterio di Massa. Ecco la missiva completa e firmata:

Mi chiamo Paola Conti, vivo ad Empoli anche se sono originaria di Massa. Nei giorni scorsi mi sono sottoposta ad un intervento chirurgico al cuore, precisamente alla valvola mitrale. Sono stata “ospite” dell'ospedale del cuore “Fondazione

Monasterio” di Massa. L'intervento è andato bene.

Quello che però vorrei cercare di trasmettere è la cura, la professionalità e la disponibilità di tutti gli operatori/infermieri che prestano servizio nell'ospedale, nessuno escluso.

Mi sono sentita come a casa. Tante le attenzioni riservate e tutti sempre pronti per qualsiasi necessità, sempre assistita e rassicurata da tutti, notte e giorno. Sempre vicini anche per solo due parole di conforto. E sempre disponibili e pazienti con i familiari in occasione delle visite.

Non sono mai scontate certe attenzioni e ci tengo a lasciare la mia esperienza non solo a chi leggerà ma anche come ringraziamento, dal profondo del mio cuore, al Prof. Farneti ed al suo staff, agli infermieri e a tutto il personale che si è preso cura di me e che lavora con la massima disponibilità ed attenzione per tutti i pazienti.

Lettera firmata