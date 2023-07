Il pallaio intitolato a Paolo Vanni, 'padrino' della disciplina a Montespertoli

Ieri sera a Montespertoli si è svolta una semplice cerimonia per l’intitolazione del nuovo pallaio a Paolo Vanni. Insieme alla famiglia Vanni ed a esponenti della Federazione Bocce sono stati tanti i cittadini presenti. Durante la cerimonia di intitiolazione sono state ricordate le numerose iniziative che vedevano coinvolto Paolo Vanni, evidenziando l'impatto positivo che ha avuto sulla vita delle persone e sull'intera comunità. Non sono mancati discorsi di riconoscimento e gratitudine per l'eredità lasciata da Paolo Vanni.

In contemporanea è stato presentato il nuovo Pallaio con una dimostrazione di Tiro di precisione.

“Paolo è sempre stato uno sportivo, è stato legato al mondo delle bocce ed ha contribuito sia alla cura che alla realizzazione di tanti pallai sul territorio di Montespertoli. Intitolare il Pallaio a suo nome è il minimo che possiamo fare in segno di riconoscimento per tale passione. La lezione che Paolo ci ha lasciato è alta e parla di rispetto, impegno, dedizione e professionalità: questo è il senso di tutto questo.” dichiara il Sindaco, Alessio Mugnaini.

Paolo Vanni è stato un cittadino che si è contraddistinto per la forte passione per lo sport, in particolar modo il ciclismo e le bocce e uno dei premi sportivi che l’Amministrazione Comunale dedicati agli sportivi che si sono particolarmente distinti nello sport durante l’anno porta il suo nome. Vanni oltre ad essere stato eletto Consigliere Comunale è stato Assessore Comunale nella consigliatura 1985-1990 guidata dal Sindaco Luigi Nigi.

Paolo Vanni nel 2006 ha contribuito fattivamente alla costruzione del pallaio del Parco Urbano e da quell’anno ha anche fondato con A.S.D. Montesport la sezione di bocce partecipando a diversi tornei e capitanando la squadra per tanti anni. Con l’esperienza del pallaio al Parco Urbano, Paolo diviene anche organizzatore dei numerosi tornei estivi come quello che si svolge ogni anno in concomitanza della tradizionale “Sagra della Pappardella” e che alla sua memoria è dedicato.

L'intitolazione del Pallaio a Paolo Vanni è un riconoscimento dell'impegno straordinario che ha dimostrato nel promuovere i valori sportivi. Questa dedica rappresenta un simbolo tangibile del suo impegno duraturo nel costruire una comunità più forte e coesa.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa