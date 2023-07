Pari Opportunità: firmato il nuovo Statuto della Conferenza delle commissioni regionali e delle Province autonome

Un importante passo avanti per “garantite universalità di diritti e tutele”. La Conferenza delle presidenti delle commissioni regionali e delle Province autonome per le Pari opportunità si è riunita ieri, mercoledì 12 luglio, per sottoscrivere il nuovo Statuto, frutto di un lungo lavoro di confronto e condivisione, “tasselli necessari per alimentare una cultura di rispetto di genere, parità di accesso e trattamento anche economico” dichiara la presidente della Commissione toscana Francesca Basanieri.

Le presidenti si sono incontrate nella sala Regina della Camera dei deputati. Il lavoro di revisione e aggiornamento è stato coordinato dalla presidente della Conferenza Dusy Marcolin della Regione Friuli Venezia Giulia ed è stato sottoscritto dalle presidenti Maria Franca D'Agistino (Abruzzo), Maria Lina Vitturini (Marche), Caterina Grechi (Umbria), Francesca Basanieri (Toscana), Angela Di Burra (Molise), Paola Taufer (Provincia autonoma di Trento), Natalia Sanna (Campania), Margherita Perretti (Basilicata), Maria Rosa Porta (Piemonte), Anna Di Gaio (Calabria) e Loredana Zanella (Veneto) che hanno collaborato alla stesura.

Si tratta, hanno commentato le presidenti, di un “importante passo verso il lavoro di condivisione, supporto, scambio di buone prassi e d confronto anche con Regioni e Governo per il raggiungimento delle pari opportunità a 360 gradi, rimanendo concentrate anche sul grande e grave tema della violenza di genere”. La “soddisfazione” espressa da tutte “conferma la volontà raggiungere grandi obiettivi a breve e medio termine”.

A margine della firma del nuovo Statuto le presidenti hanno partecipato anche ad una iniziativa in supporto alla lotta delle donne iraniane.

Fonte: Regione Toscana